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«Надо снимать фильмы о любви» Михайлова и доки «сокуровцев»: объявлены лауреаты V Международного фестиваля кино Lendoc Film Festival — 2024

Главный приз смотров получила новая картина лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» режиссера Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» со звездным составом: Марком Эйдельштейном, Чингизом Гараевым, Марией Мацель и Хаски. А гран-при в неигровой категории получил док «Рембрандт. Посвящение LK 15:11–32» Андрея Кречетова — студента мастерской Александра Сокурова в Институте кино и телевидения.

Андрей Кречетов, «Рембрандт. Посвящение LK 15:11–32»
leff-fest.ru / Lendoc Film Festival

Андрей Кречетов, «Рембрандт. Посвящение LK 15:11–32»

leff-fest.ru / Lendoc Film Festival

Вот полный список победителей премии:

  • Лучший игровой фильм – «Надо снимать фильмы о любви», режиссер Роман Михайлов
  • Лучшая режиссура игрового фильма – «Невада», режиссеры Анны Тюрина и Матиас Мусса
  • Гран-при конкурса неигрового кино – «Рембрандт. Посвящение LK 15:11-32», режиссера Андрея Кречетова;
  • Лучший неигровой фильм – «Сделайте красиво», режиссера Виталия Афанасьева
  • Лучшая режиссура неигрового фильма – «Дедлайн», режиссера Евгении Григорьевой
  • Лучший студенческий фильм – «Любовь во время чумы», режиссера Марии Педько, Киношкола Лендок
  • Диплом за лучший копродукционный проект – «Ласточка», режиссера Малики Мухамеджан.
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