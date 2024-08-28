«Надо снимать фильмы о любви» Михайлова и доки «сокуровцев»: объявлены лауреаты V Международного фестиваля кино Lendoc Film Festival — 2024

Главный приз смотров получила новая картина лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» режиссера Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» со звездным составом: Марком Эйдельштейном, Чингизом Гараевым, Марией Мацель и Хаски. А гран-при в неигровой категории получил док «Рембрандт. Посвящение LK 15:11–32» Андрея Кречетова — студента мастерской Александра Сокурова в Институте кино и телевидения.