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Кино и сериалы

Disney работает сразу над двумя новыми частями «Холодного сердца»

Об этом рассказала режиссер триквела  Дженнифер Ли. Она поведала, что пока проект находится на раннем этапе, а его релиз намечен на ноябрь 2027 года.

AFM Visuals / Shutterstock.com

«Одновременно с ним мы делаем „Холодное сердце-4“, и я никогда не работала в таком темпе. Получается так, что одна половина комнаты работает над третьей частью, а другая — над четвертой, и нам приходится между ними бегать туда-сюда», — рассказала Ли  беседе с сайтом Fandango.

Она добавила, что на данный момент у ее команды готов один концепт-арт для будущей ленты, а также много вопросов к продолжению истории королевы Эльзы и принцессы Анны. В частности, третий фильм может рассказать, кто передал Эльзе ее магические силы и что случилось с принцем Хансом.

Ранее мы рассказывали о том, что Disney показал кадры будущих проектов. В планах компании выпустить продолжение «Суперсемейки», приквел «Короля льва» и ремейк «Лило и Стич».

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