Disney работает сразу над двумя новыми частями «Холодного сердца»

«Одновременно с ним мы делаем „Холодное сердце-4“, и я никогда не работала в таком темпе. Получается так, что одна половина комнаты работает над третьей частью, а другая — над четвертой, и нам приходится между ними бегать туда-сюда», — рассказала Ли беседе с сайтом Fandango.

Она добавила, что на данный момент у ее команды готов один концепт-арт для будущей ленты, а также много вопросов к продолжению истории королевы Эльзы и принцессы Анны. В частности, третий фильм может рассказать, кто передал Эльзе ее магические силы и что случилось с принцем Хансом.

Ранее мы рассказывали о том, что Disney показал кадры будущих проектов. В планах компании выпустить продолжение «Суперсемейки», приквел «Короля льва» и ремейк «Лило и Стич».