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Кино и сериалы

Продолжение «Суперсемейки», приквел «Короля льва» и ремейк «Лило и Стич»: Disney показал кадры будущих проектов

На выставке D23 кинокомпания рассказала сразу о нескольких лентах, которые готовятся к выходу. Так, зрителей ждут сразу несколько работ из знакомых вселенных.

На выставке показали трейлер приквела «Короля Льва» — о Муфасе. Лента выйдет в прокат 20 декабря. В видео продемонстрировали накомство и последующую дружбу между Муфасой и Шрамом. По сюжету фильма «Муфаса: Король Лев» Рафики рассказывает легенду о Муфасе юной львице Киаре, дочери Симбы и Налы. 

Также компания официально анонсировала начало работ над третьей частью «Суперсемейки». Подробности грядущего фильма не раскрываются. Приблизительная дата релиза также не называется.

Тренд киноремейков затронет и историю о Белоснежке. В трейлере  впервые показаны Рейчел Зеглер в образе культовой диснеевской героини и Галь Гадот в роли злобной королевы, когда она говорит в волшебное зеркало и превращается в переодетую старуху, чтобы дать Белоснежке отравленное яблоко.

Зрители увидели, как будет выглядеть Стич в перезагрузке мультфильма 2002 года. «Лило и Стич» рассказывает о шестилетней Лило и ее старшей сестре Нани, которые живут на Гавайях и неожиданно находят голубое инопланетное существо.

И наконец в сети появился трейлер сиквела «Моаны». Действие мультфильма происходит через три года после событий первой ленты. За это время семья Моаны немного увеличилась — у нее появилась младшая сестра. Премьера запланирована на 27 ноября.

В ожидании премьеры предлагаем прочитать нашу подборку новинок этой недели. Среди них: «Гадкий я 4», «Черепашки-ниндзя: Истории» и «Взрослые». 

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