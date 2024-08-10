Продолжение «Суперсемейки», приквел «Короля льва» и ремейк «Лило и Стич»: Disney показал кадры будущих проектов

На выставке показали трейлер приквела «Короля Льва» — о Муфасе. Лента выйдет в прокат 20 декабря. В видео продемонстрировали накомство и последующую дружбу между Муфасой и Шрамом. По сюжету фильма «Муфаса: Король Лев» Рафики рассказывает легенду о Муфасе юной львице Киаре, дочери Симбы и Налы.

Также компания официально анонсировала начало работ над третьей частью «Суперсемейки». Подробности грядущего фильма не раскрываются. Приблизительная дата релиза также не называется.