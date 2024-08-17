Создатели «Коралины в Стране кошмаров» показали первые кадры нового мультфильма

Действие мультфильма развивается в Портленде, штат Орегон. Сюжет расскажет о семикласснице Прю, которая отправляется в дикий лес, куда вороны унесли ее младшего брата. Работа над «Диким лесом» длилась более десяти лет. Режиссером выступил Трэвис Найт, а сценарий написал Крис Батлер.

«В мире есть места, куда людям не суждено попасть», — зловеще произносит Джейк Джонсон на фоне кадров с героями «Коралины», «Паранормана» и «Кубо», направляющимися в «темные леса, где деревья скрывают еще более темные секреты».

В ожидании премьеры предлагаем прочитать нашу подборку новинок этой недели. Среди них: продолжение незатейливого, но обаятельного ромкома про приключения американки во Франции «Эмили в Париже», онлайн-релиз «Майора Грома: Игры», третья часть культового хоррора Тая Уэста «Максин ХХХ», а также комедия о выживании «Джекпот!» с Аквафиной и Джоном Синой и боевик с Марком Уолбергом и Холли Берри «Союз».