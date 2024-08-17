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Кино и сериалы

Создатели «Коралины в Стране кошмаров» показали первые кадры нового мультфильма

Студия Laika раскрыла название своей новой картины и показала короткий ролик. «Дикий лес» так же, как и прошлые работы компании будет выполнен в кукольной анимации.

Действие мультфильма развивается в Портленде, штат Орегон. Сюжет расскажет о семикласснице Прю, которая отправляется в дикий лес, куда вороны унесли ее младшего брата. Работа над «Диким лесом» длилась более десяти лет. Режиссером выступил Трэвис Найт, а сценарий написал Крис Батлер.

«В мире есть места, куда людям не суждено попасть», — зловеще произносит Джейк Джонсон на фоне кадров с героями «Коралины», «Паранормана» и «Кубо», направляющимися в «темные леса, где деревья скрывают еще более темные секреты».

В ожидании премьеры предлагаем прочитать нашу подборку новинок этой недели. Среди них: продолжение незатейливого, но обаятельного ромкома про приключения американки во Франции «Эмили в Париже», онлайн-релиз «Майора Грома: Игры», третья часть культового хоррора Тая Уэста «Максин ХХХ», а также комедия о выживании «Джекпот!» с Аквафиной и Джоном Синой и боевик с Марком Уолбергом и Холли Берри «Союз».

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