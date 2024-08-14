Смотрим трейлер докфильма о сериале «Она такая классная» со Львом Зульканраевым. Премьера уже завтра!

Сериал «Она такая классная» рассказал историю о дружбе, которая помогает преодолеть расстояния и предрассудки, приоткрыл завесу жизни людей с расстройством аутистического спектра и одновременно передал важный гуманистический посыл: искренний интерес к другому человеку, желание узнавать его и делиться своей добротой — это залог счастливой жизни.

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