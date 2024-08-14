18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Смотрим трейлер докфильма о сериале «Она такая классная» со Львом Зульканраевым. Премьера уже завтра!

Узнаем подробности создания современном российской версии голливудского «Человека дождя», увидим удаленные сцены, каскадерские трюки и забавные моменты со съемок.

15 августа выйдет последний эпизод хитового роуд-муви «Она такая классная» — со Львом Зульканраевым в главной роли. Одновременно с этим Kion запускает в онлайн-прокат документальный фильм о съемках проекта, в рамках которого актеры, авторы и продюсеры Игорь Мишин, Рубен Дишдишян, сценарист Кирилл Дышловой, креативный продюсер Кристина Рельян, а также же актеры Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Павел Майков, Евгений Егоров, Валерий Степанов, Олег Рязанцев, Екатерина Федулова, Игорь Хрипунов и Татьяна Догилева — поделились своими эмоциями и инсайдами со съемочной площадки.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion

За роль Лени Лев Зульканраев был отмечен главным призом фестиваля «Пилот». Актер подробнее охватит процесс подготовки к роли, в том числе консультацию и посещение благотворительного фонда «Антон тут рядом».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion

Сериал «Она такая классная» рассказал историю о дружбе, которая помогает преодолеть расстояния и предрассудки, приоткрыл завесу жизни людей с расстройством аутистического спектра и одновременно передал важный гуманистический посыл: искренний интерес к другому человеку, желание узнавать его и делиться своей добротой — это залог счастливой жизни. 

Увидеть документальный фильм о съемках сериала «Она такая классная» можно онлайн уже завтра на Kion.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: