Смотрим трейлер докфильма о сериале «Она такая классная» со Львом Зульканраевым. Премьера уже завтра!

Узнаем подробности создания современном российской версии голливудского «Человека дождя», увидим удаленные сцены, каскадерские трюки и забавные моменты со съемок.
15 августа выйдет последний эпизод хитового роуд-муви «Она такая классная» — со Львом Зульканраевым в главной роли. Одновременно с этим Kion запускает в онлайн-прокат документальный фильм о съемках проекта, в рамках которого актеры, авторы и продюсеры Игорь Мишин, Рубен Дишдишян, сценарист Кирилл Дышловой, креативный продюсер Кристина Рельян, а также же актеры Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Павел Майков, Евгений Егоров, Валерий Степанов, Олег Рязанцев, Екатерина Федулова, Игорь Хрипунов и Татьяна Догилева — поделились своими эмоциями и инсайдами со съемочной площадки.
За роль Лени Лев Зульканраев был отмечен главным призом фестиваля «Пилот». Актер подробнее охватит процесс подготовки к роли, в том числе консультацию и посещение благотворительного фонда «Антон тут рядом».
Сериал «Она такая классная» рассказал историю о дружбе, которая помогает преодолеть расстояния и предрассудки, приоткрыл завесу жизни людей с расстройством аутистического спектра и одновременно передал важный гуманистический посыл: искренний интерес к другому человеку, желание узнавать его и делиться своей добротой — это залог счастливой жизни.
Увидеть документальный фильм о съемках сериала «Она такая классная» можно онлайн уже завтра на Kion.
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