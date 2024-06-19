Денис Прытков и звезда сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев исполнили главные роли в роуд-муви «Она такая классная»

Авантюрный роуд-муви о дружбе и преодолении предрассудков, расскажет о путешествии из Екатеринбурга в Петербург обаятельного раздолбая-инфантила Артема (Денис Прытков) и девятнадцатилетнего парня с расстройством аутистического спектра Лени (Лев Зулькарнаев). Они отправятся на поиски актрисы фильмов для взрослых Алексы Люкс, которая с первого взгляда стала девушкой-мечты Лени.

В сериале затрагивается тема заболеваний аутистического спектра: актер Лев Зулькарнаев точно передал бытовые аспекты жизни своего героя Лёни и особенности его поведения и сделал его обаятельным и добрым парнем. Да, с Лёней непросто, — но мир взаимоотношений в принципе непрост, и это не проблема, если в каждом видеть в первую очередь человека.