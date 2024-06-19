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Кино и сериалы

Денис Прытков и звезда сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев исполнили главные роли в роуд-муви «Она такая классная»

Обаятельный раздолбай Артем и девятнадцатилетний парень с расстройством аутистического спектра Леня отправляются на поиски девушки-мечты в Петербург.

Авантюрный роуд-муви о дружбе и преодолении предрассудков, расскажет о путешествии из Екатеринбурга в Петербург обаятельного раздолбая-инфантила Артема (Денис Прытков) и девятнадцатилетнего парня с расстройством аутистического спектра Лени (Лев Зулькарнаев). Они отправятся на поиски актрисы фильмов для взрослых Алексы Люкс, которая с первого взгляда стала девушкой-мечты Лени.

В сериале затрагивается тема заболеваний аутистического спектра: актер Лев Зулькарнаев точно передал бытовые аспекты жизни своего героя Лёни и особенности его поведения и сделал его обаятельным и добрым парнем. Да, с Лёней непросто, — но мир взаимоотношений в принципе непрост, и это не проблема, если в каждом видеть в первую очередь человека.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion

К касту проекта по сценарию Кирилла Дышлового также присоединились Екатерина Федулова, Павел Майков, Татьяна Догилева, Валерий Степанов, Евгений Егоров, Игорь Хрипунов и другие. 

Звезда «Капельника» Денис Прытков: «Мне пришлось пройти немало кастингов, чтобы услышать то самое “да”»

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kion

В июне проект будет представлен в основном конкурсе VI фестиваля сериалов «Пилот», а позднее премьера состоится на стриминг-платформе KION.

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