Денис Прытков и звезда сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев исполнили главные роли в роуд-муви «Она такая классная»

Обаятельный раздолбай Артем и девятнадцатилетний парень с расстройством аутистического спектра Леня отправляются на поиски девушки-мечты в Петербург.
Авантюрный роуд-муви о дружбе и преодолении предрассудков, расскажет о путешествии из Екатеринбурга в Петербург обаятельного раздолбая-инфантила Артема (Денис Прытков) и девятнадцатилетнего парня с расстройством аутистического спектра Лени (Лев Зулькарнаев). Они отправятся на поиски актрисы фильмов для взрослых Алексы Люкс, которая с первого взгляда стала девушкой-мечты Лени.
В сериале затрагивается тема заболеваний аутистического спектра: актер Лев Зулькарнаев точно передал бытовые аспекты жизни своего героя Лёни и особенности его поведения и сделал его обаятельным и добрым парнем. Да, с Лёней непросто, — но мир взаимоотношений в принципе непрост, и это не проблема, если в каждом видеть в первую очередь человека.
К касту проекта по сценарию Кирилла Дышлового также присоединились Екатерина Федулова, Павел Майков, Татьяна Догилева, Валерий Степанов, Евгений Егоров, Игорь Хрипунов и другие.
В июне проект будет представлен в основном конкурсе VI фестиваля сериалов «Пилот», а позднее премьера состоится на стриминг-платформе KION.
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