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Кино и сериалы

Посвящение Инне Чуриковой и «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном: фестиваль «Окно в Европу» объявил программу 2024 года

В этот раз он посвящен памяти актрисы Инны Чуриковой, ушедшей в начале 2024 года. Символично, фильм «Начало» с ней в главной роли был показан в последний день конкурса прошлого года. 

«Наступит лето» Кирилла Султанова
кадр из фильма

«Наступит лето» Кирилла Султанова

В конкурсе игрового кино участвуют ленты «Ласточка» режиссера Малики Мухамеджан, «Легенда вечных снегов» Алексея Романова, «За нашим домом сад» режиссера Антона Нефедова, «Ровесник» режиссера Федора Кудрявцева, «Особенности национальной больницы» Станислава Светлова, «Моя девочка» режиссера Сергея Потапова, «Филателия» Натальи Назаровой, «Наступит лето» Кирилла Султанова, «Затерянные в городе» режиссера Романа Каримова, «Поводок» от Юлии Колесник и «Правила Филиппа» Романа Косова.

Жюри игрового кино возглавляет режиссер Владимир Котт. Также в отборочной комиссии актрисы Мария Александрова и Дарья Коныжева, драматург Илья Тилькин, продюсеры Екатерина Филиппова и Мария Ушакова.

«Филателия» Натальи Назаровой
кадры из фильма

«Филателия» Натальи Назаровой

Фильмом-открытием 32-го сезона кинофестиваля станет музыкальная мелодрама «Подростки. Первая любовь» Святослава Подгаевского, а закроет смотры картина «Пираты галактики Барракуда» режиссера Антона Борматова с Юрием Колокольниковым в главной роли.

«Ласточка» режиссера Малики Мухамеджан
кадры из фильма

«Ласточка» режиссера Малики Мухамеджан

В рамках секции «Сериальная пауза» покажут первые две серии документального сериала «Киборг» и исторического детектива Алексея Андрианова «Столыпин». Тремя эпизодами ограничится Сергей Мокрицкий с мелодраматическим детективом «Эль Русо».

«За нашим домом сад» режиссера Антона Нефедова

«За нашим домом сад» режиссера Антона Нефедова

В традиционной программе «Выборгский счет» примут участие «Лгунья» Юлии Трофимовой (режиссера уже успели заметить на ММКФ в рамках «Русских премьер», «Последняя цена» Наура Гармелиа (победителя фестиваля дебютов «Дух Огня») и «Бери да помни» Байбулата Батуллы (победителя конкурса полнометражных дебютов фестиваля «Короче»).

«Легенда вечных снегов» Алексея Романова

«Легенда вечных снегов» Алексея Романова

32-й кинофестиваль «Окно в Европу» пройдет с 9 по 15 августа в Выборге. Подробнее о программе можно узнать здесь.

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