Алексей Герман-младший снимет производственную драму о съемках «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна

Встреча с Алексеем Германом-младшим состоялась 11 августа в библиотеке Аалто в преддверии специального показа картины режиссера об отце «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов».

«Мы пишем кино про то, как работала ЦОКС (Центральная Объединённая киностудия) в эвакуации. Про то, как Эйзенштейн снимает «Ивана Грозного». Эта идея возникла у Константина Львовича Эрнста. У меня особенное отношение к тому, как будет показан Эйзенштейн у нас в фильме. Он был великий мыслитель и потрясающий художник», — рассказал режиссер.

Напомним, фильм «Дело» открыл кинофестиваль «Окно в Европу» в 2021 году.