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Кино и сериалы

Гаспар Ноэ назвал свои любимые российские фильмы

В частности, режиссер отметил работы Андрея Тарковского, а также картину «Летят журавли» Михаила Калатозова и военную драму «Восхождение» Ларисы Шепитько.

taniavolobueva / Shutterstock.com

«Две недели назад я был в Буэнос-Айресе на ретроспективе российского кино. Смотрел очень много российских фильмов, советских фильмов. Был очень впечатлен их количеством и разнообразием. Среди фильмов, которые хотелось бы выделить как любимые, «Летят журавли», «Восхождение» и фильмы Андрея Тарковского», — цитирует Ноэ ТАСС.

Режиссер также добавил, что недавно посмотрел «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Кроме того, французский кинематографист иногда смотрит что-то из рекомендаций, которые получает от россиян, встречающихся ему в Париже. Так, Ноэ рассказал, что посмотрел «Груз 200» Алексея Балабанова и собирается посмотреть фильм «Брат» — он есть у режиссера на DVD-диске.

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