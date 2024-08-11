Гаспар Ноэ назвал свои любимые российские фильмы

«Две недели назад я был в Буэнос-Айресе на ретроспективе российского кино. Смотрел очень много российских фильмов, советских фильмов. Был очень впечатлен их количеством и разнообразием. Среди фильмов, которые хотелось бы выделить как любимые, «Летят журавли», «Восхождение» и фильмы Андрея Тарковского», — цитирует Ноэ ТАСС.

Режиссер также добавил, что недавно посмотрел «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Кроме того, французский кинематографист иногда смотрит что-то из рекомендаций, которые получает от россиян, встречающихся ему в Париже. Так, Ноэ рассказал, что посмотрел «Груз 200» Алексея Балабанова и собирается посмотреть фильм «Брат» — он есть у режиссера на DVD-диске.

Обломов — скуф, Базаров — альт, Ленский — масик: ранее мы рассказывали, как россияне распределили литературных персонажей по типажам личности.