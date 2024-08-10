Обломов — скуф, Базаров — альт, Ленский — масик: россияне распределили литературных персонажей по типажам

Среди альтов главным выделили Евгения Базарова из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». За него проголосовало 23% опрошенных. Альты — это последователи определенной субкультуры или те, кто придерживается не принятых в обществе взглядов на жизнь. Обычно они считают себя «не такими, как все». К данному типажу также причислили Александра Чацкого из «Горе от ума» Александра Грибоедова, Шерлока Холмса из цикла рассказов «Записки о Шерлоке Холмсе» Артура Конан Дойля и Мастера из «Мастера и Маргариты». Такие данные приводит gazeta.ru со ссылкой на опрос Литрес и LiveLib.

Главным масиком стал Владимир Ленский из «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Этот типаж характеризуется стабильностью, заботой и уважением к женщинам. На втором месте оказался мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», а на третьем – Джей Гэтсби.

Евгения Онегина окрестили тюбиком. Такие мужчины являются самыми проблемными в романтическом плане. Они склонны к манипуляциям. При этом сами тюбики неуверенные и эмоционально недоступные. К ним пользователи также причислили Дориана Грея из «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда и Анатоля Курагина из «Войны и мира».

Драко Малфоя из цикла книг про Гарри Поттера пользователи назвали главным штрихом. За него проголосовало 22%. На втором месте Хитклифф из «Грозового перевала» Эмили Бронте, а на третьем — Тайлер Дерден из «Бойцовского клуба» Чака Паланика.

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