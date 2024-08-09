«Гадкий я 4», «Черепашки-ниндзя: Истории» и «Взрослые»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение приключений Фелониуса Грю и миньонов «Гадкий я 4», мелодрама о девичестве и поисках себя «Взрослые», новые истории про черепашек-ниндзя, а также финал «Академии „Амбрелла“» и криминальная комедия с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком «Зачинщики» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Гадкий я 4» / Despicable Me 4 (6+)
Четвертый фильм о некогда суперзлодее Фелониусе Грю для всех фанатов франшизы о плохишах. Напомним, теперь он ведет тихую семейную жизнь, воспитывая с женой Люси четырех детей: трех приемных дочерей и сына-младенца Грю-младшего. Мир в компании миньонов он спасает редко, лишь иногда помогая Антизлодейской лиге. Правда, одна из миссий идет не по плану: и вот уже все семья вынуждена спасаться по программе защите свидетелей от нового могущественного врага — Максима Ле Маля. Главного героя в оригинале по-прежнему озвучивает Стив Карелл.
Уже вышел, Prime Video, iTunes
Сериал «Взрослые», премьера (18+)
Режиссерский дебют дочери Валерия Тодоровского Екатерины — комедийная мелодрама о взрослении и поиске себя. Лучшим подругам Лизе (Мария Мацель), Соне (Стася Милославская) и Яне (Анастасия Талызина) недавно исполнилось по 25 лет. Прожив четверть века, они все еще не знают, кем будут, когда вырастут. А пока готовы бесконечно обсуждать друг с другом проблемы экзистенциальные и романтические.
С 5 августа, Okko
Фильм «Тур с "Иванушками"» (16+)
Музыкальная комедия о любви к группе «Иванушки International», ставшей культурным кодом поколения девяностых и начала нулевых. Три подруги Катя (Агата Муцениеце), Ася (Анна Пескова) и Инна (Ольга Сухарева) были фанатками поп-трио в середине 1990-х. Почти 30 лет спустя они решаются на безумный поступок: убежать от всех взрослых проблем и отправиться в тур по югу России вслед за «Иванушками», кумирами их юности.
Режиссером фильма стал Марк Горобец («Стая», «Закрытая школа»). Также в касте Роман Курцын, Роман Маякин и, конечно, появляются Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.
С 6 августа, Kion, Okko, «Иви», Wink
Фильм «Пила. Джокер» / DarkGame (18+)
Хоррор о маньяке, заставляющем жертв участвовать в жестоком реалити-шоу, выполняя задания которого почти нет шансов выжить. Ловит преступника, чьи жестокие стримы неожиданно набирают множество просмотров, мрачный детектив Бен (звезда «Сплетницы» Эд Вествик).
Конечно, ни к «Джокеру», ни к франшизе «Пила» фильм не имеет никакого отношения и назван так лишь в российской локализации.
С 6 августа, Wink, Okko, «Кинопоиск»
Сериал «Академия „Амбрелла“» / The Umbrella Academy, 4 сезон (18+)
Основанный на одноименных комиксах вокалиста группы My Chemical Romance супергеройский проект Netflix. В финальном сезоне семейство Харгривз, оставшись без сверхспособностей, попытается вести обычную жизнь. Но им вновь придется предотвращать апокалипсис (куда без этого). Среди новичков каста — Ник Офферман, Дэвид Кросс и Меган Маллали. Проект состоит всего из шести эпизодов против обычных десяти.
С 8 августа, Netflix
Фильм «Самая большая луна» (16+)
Готовившийся три года долгострой Алексея Попогребского («Как я провел этим летом») с супермоделью Симоной Куст в главной роли все же выходит после кинотеатрального и в цифровой прокат — правда, без имени самого режиссера: в этой монтажной сборке он убрал свою фамилию из титров.
Снятое в Петербурге и Выборге фэнтези по сценарию Елены Ваниной («Последний министр») — янг-эдалт про эмеров. Так называют сверхлюдей, способных управлять эмоциями других, но не умеющими любить. Когда они оказываются на грани вымирания, эмер-полукровка Денис (Иван Ивашов) знакомится с Катей (Куст) — девушкой, которую считает избранной. В касте фильма также Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова и многие другие.
С 8 августа, Okko, «Иви», Wink
Сериал «Черепашки-ниндзя: Истории» / Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, премьера (18+)
Пятый мультсериал во франшизе «Черепашек» разработали Кристофер Йост («Тор: Рагнарек») и Алан Ван («Голубоглазый самурай»). Это прямое продолжение анимационного фильма «Погром мутантов», которое будет выступать как мостик к грядущему сиквелу. Черепашкам-тинейджерам Леонардо, Рафаэлю, Донателло и Микеланджело предстоит сражаться поодиночке со суперзлодейкой Бишоп и бандой речных мутантов. Приглашенными звездами сезона среди прочих стали комик Пит Дэвидсон и актриса Роуз Бирн.
С 9 августа, Paramount+
Фильм «Зачинщики» / The Instigators (18+)
Криминальная комедия с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком в главных ролях. Они играют двух непохожих друг на друга героев, которые вынуждены объединиться, чтобы обворовать политика-коррупционера. Дэймон — погрязшего в долгах и алиментах экс-пехотинца Рори, Аффлек — только что вышедшего из колонии Кобби. План преступного дуэта проваливается, и они скрываются как от полиции, так и от мафии в компании психотерапевтки Донны (Хонг Чау). Режиссером фильма стал Даг Лайман («Мистер и миссис Смит», «Грань будущего»).
С 9 августа, Apple TV+
Фильм «Контакты» (18+)
«Район № 9» и «Прибытие» есть у нас дома — сай-фай-драма дебютанта Дмитрия Моисеева с Сергеем Гилевым в касте. Медсестра (Ирина Саликова) из провинциального российского городка случайно спасает инопланетянина. Параллельно над всей Землей застывают неизвестные летательные аппараты.
Картину, спродюсированную Рубеном Дишдишяном и Нареком Мартиросяном, показывали на фестивале «Маяк» в прошлом году.
С 10 августа, «Кинопоиск», Premier
Сериал «Индустрия» / Industry, 3 сезон (18+)
Продолжение максимально откровенной драмы про путь на карьерную вершину молодых амбициозных финансистов. В новом сезоне «волчата из Сити» (не с Уолл-стрит, так как действие происходит в Лондоне) вновь вступают в болезненные созависимые отношения, борются с перфекционизмом и дисморфобией, берут на себя ответственность, предают и разочаровывают друг друга. А еще — пытаются зарабатывать на биржах. К актерскому составу из Марисы Абелы, Майхалы Херролд, Гарри Лоути и других присоединился Кит Харингтон, звезда «Игры престолов».
Третий сезон написали и спродюсировали Мики Даун («Ты, я и конец света») и Конрад Кэй («Хофф в записи»).
С 11 августа, HBO
Фильм «Маленькая девочка в голубом» / Little Girl Blue (18+)
Докудрама о французской писательнице и фотографе Кароль Ашаш, снятая ее дочерью, режиссером Моной Ашаш. После самоубийства матери она обнаружила огромный архив из снимков и аудиозаписей, дающих ключ не только к ее жизни, но и целой эпохе. Через свою картину Мона попыталась еще раз с ней поговорить. Главную роль Кароль Ашаш в фильме играет Марион Котийяр.
С 11 августа, «Иви», «Кинопоиск»
Сериал «Агенты времени» / Shi guang dai li ren, премьера (18+)
Китайское приключенческое фэнтези с сюжетом в духе «Квантового скачка» основано на одноименном мультсериале. Цяо Лин (Бу Гуаньцзинь), Чэн Сяоши (Цзян Лун) и Лу Гуан (Би Вэньцзюнь) работают в фотоателье. Неприметная на вид студия на самом деле помогает клиентам исправлять ошибки прошлого, ведь Чэн способен на 12 часов перенестись в тело автора любой фотографии и время, когда та была снята.
С августа, «Амедиатека»
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