«Гадкий я 4», «Черепашки-ниндзя: Истории» и «Взрослые»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Тур с "Иванушками"» (16+)

Музыкальная комедия о любви к группе «Иванушки International», ставшей культурным кодом поколения девяностых и начала нулевых. Три подруги Катя (Агата Муцениеце), Ася (Анна Пескова) и Инна (Ольга Сухарева) были фанатками поп-трио в середине 1990-х. Почти 30 лет спустя они решаются на безумный поступок: убежать от всех взрослых проблем и отправиться в тур по югу России вслед за «Иванушками», кумирами их юности.

Режиссером фильма стал Марк Горобец («Стая», «Закрытая школа»). Также в касте Роман Курцын, Роман Маякин и, конечно, появляются Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.

С 6 августа, Kion, Okko, «Иви», Wink