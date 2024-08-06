Смертельно больной Дэвид Линч не собирается уходить на пенсию

В социальных сетях Линч также сообщил, что бросил курить более двух лет назад, а сейчас проходит многочисленные обследования: «Хорошая новость заключается в том, что я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Я переполнен счастьем и никогда не уйду на пенсию. Я хочу, чтобы вы все знали, что я очень ценю вашу заботу».

Напомним, эмфизема — это заболевание легких, при котором альвеолы (маленькие воздушные мешочки в легких) разрушаются, что приводит к уменьшению их поверхности и, как следствие, к затруднению дыхания.