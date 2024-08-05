«Одни из нас», сериал по «Дюне» и «Белый лотос»: какие проекты HBO выйдут в 2024 году?

Продолжение сериала «Последние из нас» по одноименной видеоигре расскажет о событиях спустя пять лет после концовки первого сезона. Элли и Джоэл живут в коммуне Томми, но между ними напряженные отношения. Появляются слухи о появлении в городе незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски. В касте второго сезона Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов»). Также в сериале снимутся Кейтлин Дивер («Ломка») в роли Эбби, Янг Мазино («Грызня») в роли Джесси, Изабелла Мерсед («Убийца 2. Против всех») в роли Дины. Релиз второго сезона ожидается в 2025 году.