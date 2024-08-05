«Одни из нас», сериал по «Дюне» и «Белый лотос»: какие проекты HBO выйдут в 2024 году?

HBO анонсировали программу на предстоящий год. Среди них второй сезон зомби-апокалипсиса «Последние из нас», новый проект по вселенной Брайана Герберта «Дюна: Пророчество», сатиру, высмеивающей современный кинематограф и супергероику «Франшиза» Сэма Мендеса, спин-офф дилогии режиссера Энди Мускетти «Оно: Добро пожаловать в Дерри», Колин Фаррелл в образе «Пингвина», а также ТВ-адаптация серии повестей Джорджа Мартина «Рыцарь Семи Королевств» и продолжение «Белого лотоса», «Позолоченного века», «И просто так» и «Сексуальной жизни студенток».
Продолжение сериала «Последние из нас» по одноименной видеоигре расскажет о событиях спустя пять лет после концовки первого сезона. Элли и Джоэл живут в коммуне Томми, но между ними напряженные отношения. Появляются слухи о появлении в городе незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски. В касте второго сезона Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов»). Также в сериале снимутся Кейтлин Дивер («Ломка») в роли Эбби, Янг Мазино («Грызня») в роли Джесси, Изабелла Мерсед («Убийца 2. Против всех») в роли Дины. Релиз второго сезона ожидается в 2025 году.
Сюжет сериала «Дюна: Пророчество» с Эмили Уотсон, Трэвисом Фиммелом, Марком Стронгом и Оливией Уильямс разворачивается за 10 тысяч лет до событий оригинальных фильмов Дени Вильнева и расскажет о двух сестрах из династии Харконнен, которые основали загадочный орден «Бене Гессерит». Премьера в ноябре.
Комедийный сериал режиссера Сэма Мендеса («Красота по-американски») «Франшиза» расскажет о съемках фильма, основанного на популярной супергеройской вселенной. В процессе работы команда проекта пытается найти свое место в непокорной кинематографической вселенной. Шоураннером сериала и автором сценария для пилота выступает Джон Браун («Наследники»). В проекте об изнанке супергеройских блокбастеров сыграют Химеш Пател («Довод»), Ая Кэш («Пацаны»), Джессика Хайнс, Билли Магнуссен, Даррен Голдстайн, Даниель Брюль, Ричард Э.Грант, Лолли Адифопи и Айзек Пауэлл.
Действие «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 60-х годах. Сериал расскажет историю происхождения Пеннивайза. К роли демона вернется Билл Скарсгорд. режиссер «Оно» и «Оно-2», поставил несколько эпизодов, включая первый. Сериал в 2025 году.
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь семи королевств» экранизирует цикл повестей Джорджа Мартина о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце, 10-летнем мальчике по прозвищу Эгг (Эйгон V Таргариен). В цикл вошло три книги: «Межевой рыцарь», которая станет основой первого сезона, «Присяжный рыцарь» и «Таинственный рыцарь». Дункана сыграет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл или маленький Кориолан Сноу из «Голодных игр: Баллады о змеях и певчих птицах».
19 сентября стартует мини-сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом. События разворачиваются вокруг прихода Освальда «Оза» Кобблпота к власти — он намерен заполнить ее вакуум, образовавшийся после убийства Фальконе. По словам Фаррелла, который исполнил главную роль, сериал детально исследует «неловкость, силу и злобу» персонажа, а также «сидящего внутри» него «человека с разбитым сердцем».
В сети также появился тизер третьего сезона «Белого лотоса». Действие черной комедии переносится из Италии в Тайланд. Продолжение сериала выйдет в 2025 году.
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