В сети появился трейлер сериала «Пингвин» — с Коллином Фарреллом в главной роли

Трейлер сериала вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза представили на Comic-Con 2024. Тогда же объявили дату выхода шоу на телеканале HBO — ждем 19 сентября! Спин-офф картины 2022 года расскажет о захвате Пингвином мафиозной верхушки Готэма после смерти Кармайна Фальконе.