В сети появился трейлер сериала «Пингвин» — с Коллином Фарреллом в главной роли

Проект режиссера Мэтта Ривза покажет новый взгляд на историю из комиксов. ТВ-шоу станет сюжетным продолжением «Бэтмена» 2022 года с Робертом Паттинсоном.
Трейлер сериала вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза представили на Comic-Con 2024. Тогда же объявили дату выхода шоу на телеканале HBO — ждем 19 сентября! Спин-офф картины 2022 года расскажет о захвате Пингвином мафиозной верхушки Готэма после смерти Кармайна Фальконе.
К касту нового проекта вернется Колин Фаррел, который также подтвердил участие во втором фильме о защитнике-летучей мыши — съемки стартуют в 2025 году.
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