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Кино и сериалы

HBO завершил съемки приквела «Оно»

Сериал с подзаголовком «Добро пожаловать в Дерри» вышел на финальную стадию производства. Шоу расскажет историю происхождения Пеннивайза.

Stasia04/shutterstock

«237 съемочных дней спустя… Съемки сезона завершились. Это так сюрреалистично. Какой был проделан путь. Не могу дождаться, когда вы увидите это», — написал в своих соцсетях сошоураннер и исполнительный продюсер Джейсон Фукс.

Действие «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 60-х годах. Сериал расскажет историю происхождения Пеннивайза. К роли демона вернется Билл Скарсгорд. режиссер «Оно» и «Оно-2», поставил несколько эпизодов, включая первый.

В ожидании премьеры предлагаем прочитать нашу подборку новинок этой недели. Внутри: приквел «Тихого места» (с котом!), «Она такая классная» и «Бэтмен: Крестоносец в плаще».

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