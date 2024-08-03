HBO завершил съемки приквела «Оно»

«237 съемочных дней спустя… Съемки сезона завершились. Это так сюрреалистично. Какой был проделан путь. Не могу дождаться, когда вы увидите это», — написал в своих соцсетях сошоураннер и исполнительный продюсер Джейсон Фукс.

Действие «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 60-х годах. Сериал расскажет историю происхождения Пеннивайза. К роли демона вернется Билл Скарсгорд. режиссер «Оно» и «Оно-2», поставил несколько эпизодов, включая первый.

В ожидании премьеры предлагаем прочитать нашу подборку новинок этой недели. Внутри: приквел «Тихого места» (с котом!), «Она такая классная» и «Бэтмен: Крестоносец в плаще».