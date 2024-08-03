HBO завершил съемки приквела «Оно»

Сериал с подзаголовком «Добро пожаловать в Дерри» вышел на финальную стадию производства. Шоу расскажет историю происхождения Пеннивайза.
«237 съемочных дней спустя… Съемки сезона завершились. Это так сюрреалистично. Какой был проделан путь. Не могу дождаться, когда вы увидите это», — написал в своих соцсетях сошоураннер и исполнительный продюсер Джейсон Фукс.
Действие «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 60-х годах. Сериал расскажет историю происхождения Пеннивайза. К роли демона вернется Билл Скарсгорд. режиссер «Оно» и «Оно-2», поставил несколько эпизодов, включая первый.
В ожидании премьеры предлагаем прочитать нашу подборку новинок этой недели. Внутри: приквел «Тихого места» (с котом!), «Она такая классная» и «Бэтмен: Крестоносец в плаще».
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