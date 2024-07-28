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Кино и сериалы

Роберт Дауни-младший вернется во вселенную Marvel

Он сыграет Доктора Дума в новой части «Мстителей». Сообщается, что новая картина выйдет в мае 2026 года.

В кресло режиссеров вернутся и братья Руссо. Пятый фильм о команде супергероев получил подзаголовок Doomsday. На презентации картины глава студии Кевин Файги подчеркнул, что речи о возвращении героя Роберта Дауни-младшего — Тони Старка к жизни не идет. Судя по всему, соперник фантастической команды попадет в актуальный таймлайн из другого измерения.

Сообщается, что новая картина выйдет в мае 2026 года и в ней примут участие персонажи «Капитана Америки: Дивный новый мир», «Громовержцев» и «Фантастической четверки». О шестом фильме в серии, «Секретных войнах», пока известно мало. По расписанию его релиз должен случиться в мае 2027 года.

В ожидании премьеры предлагаем прочитать нашу подборку новинок этой недели. Внутри возвращение «Плохих парней», Тайка Вайтити и финал «Элиты».

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