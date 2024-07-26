Возвращение «Плохих парней», Тайка Вайтити и финал «Элиты»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Декамерон» / The Decameron, премьера (18+)

Комедийно-исторический проект основан на «Декамероне» Бокаччо, но большинство шуток в нем все же — аллюзии на пандемию коронавируса.

В разгар эпидемии чумы юноши и девушки из благородных итальянских семейств покидают Флоренцию, чтобы предаться всем возможным порокам на загородной вилле. Но вскоре оргия превращается в борьбу за выживание. В касте сериала — Заша Мэмет, Тони Хейл и Сирша-Моника Джексон.

С 25 июля, Netflix