Возвращение «Плохих парней», Тайка Вайтити и финал «Элиты»: Что смотреть дома на этой неделе

Четвертая часть франшизы «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, переосмысление Тайкой Вайтити фэнтези Терри Гиллиама «Бандиты во времени», финальный сезон испанского хита «Элита», а также режиссерский дебют дочери Дэвида Кроненберга Кейтлин «Гуманный метод» и вестерн Кевина Костнера «Горизонты: Часть 1» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Бандиты во времени» / Time Bandits, премьера (18+)
Сериальным ремейком приключенческого комедийного фэнтези Терри Гиллиама занимался среди прочих Тайка Вайтити — он же стал одним из режиссеров проекта.
11-летний Кевин обнаруживает в собственной спальне портал, позволяющий путешествовать во времени. Так в его комнату попадают и бандиты, перемещающиеся по эпохам в поисках сокровищ. Вместе с ними мальчик побывает в ледниковом периоде, средневековой Англии и 1990-х. Кевина играет Кал-Эл Так, предводительницу разбойников Пенелопу — Лиза Кудроу.
С 24 июля, Apple TV+
Фильм «Плохие парни до конца» / Bad Boys: Ride or Die (18+)
Иногда они возвращаются! Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь сыграли полицейских из Майами Майка Лаури и Саркуса Бернетта. В четвертой части франшизы они будут реабилитировать своего покойного шефа Ховарда (Джо Пантольяно), которого подозревают в связи с наркокартелями.
Режиссерами боевика выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, работавшие над «Плохими парнями навсегда» — третьим фильмом серии.
Уже вышел, iTunes, Prime Video, Vudu
Сериал «Декамерон» / The Decameron, премьера (18+)
Комедийно-исторический проект основан на «Декамероне» Бокаччо, но большинство шуток в нем все же — аллюзии на пандемию коронавируса.
В разгар эпидемии чумы юноши и девушки из благородных итальянских семейств покидают Флоренцию, чтобы предаться всем возможным порокам на загородной вилле. Но вскоре оргия превращается в борьбу за выживание. В касте сериала — Заша Мэмет, Тони Хейл и Сирша-Моника Джексон.
С 25 июля, Netflix
Фильм «Гуманный метод» / Humane (18+)
Режиссерский дебют дочери Дэвида Кроненберга Кейтлин — сатирический сай-фай о человеческой природе. В будущем правительства стран мира придумывают программу по борьбе с экологическим кризисом и перенаселением — добровольную эвтаназию. Родные и близкие тех, кто решится сам уйти из жизни, при этом получают внушительное вознаграждение. В прошлом телеведущий Чарльз Йорк (Питер Галлахер) приглашает детей на ужин, на котором собирается сообщить о решении поучаствовать в программе. Но на семейном сборище все идет не так.
В касте фильма — Джей Барушель, Уни Пак, Эмили Хэмпшир, Энрико Колантони и Колм Фиор.
С 26 июля, Shudder
Сериал «Элита» / Élite, 8 сезон (18+)
Подростковый сериал про сложности обучения в элитной испанской школе, где стандартные пубертатные проблемы вроде конфликтов с родителями и самоопределения миксуются с классовым неравенством и убийствами (да-да). Получается что-то вроде «Эйфории» (без постмодернизма) на территории «Ривердэйла».
В финале проекта появится Надя (Мина Эль Хаммани) — героиня из первых трех сезонов, переехавшая по сюжету в Нью-Йорк.
С 26 июля, Netflix
Фильм «Горизонты: Часть 1» / Horizon: An American Saga - Chapter 1 (18+)
Первую часть будущей тетралогии (по крайней мере, так она задумана) Кевина Костнера показывали на Каннском кинофестивале в 2024 году. Это масштабная историческая сага о периоде Гражданской войны в США, в которой снялся сам Костнер, а также Сиенна Миллер, Джена Мэлоун и Сэм Уортингтон. Кстати, права на второй фильм франшизы, хотя он еще не снят, российские прокатчики уже также приобрели.
С 27 июля, «Кинопоиск»
Фильм «Теория простых чисел» / Le théorème de Marguerite (18+)
Премьера фильма Анны Новион прошла на Каннском кинофестивале в 2023 году. Будущее студентки-математика Маргариты (Элла Румпф) казалось блестящим, пока в ее исследовании, над которым она трудилась долгие годы, не обнаружили фатальную ошибку. Тогда она решает оставить научную карьеру и вести обычную жизнь. Но простые человеческие отношения, как выясняется, не так уж элементарны. И не всегда поддаются формальной логике и рациональному анализу.
Уже вышел, «Кинопоиск», Kion, «Иви» Wink, Okko
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