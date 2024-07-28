У «Декстера» появится сериал-продолжение

Он получит подзаголовок «Воскрешение». Релиз намечен на лето 2025 года. По словам авторов, события нового проекта развернутся в наши дни и после «Декстера: Новая кровь». Актер Майкл С.Холл вернется к главной роли.
Создатели на Комик-коне также показали интро «Декстера: Первородный грех», предваряющего события оригинального шоу. Действие сериала развернется в 1990-х годах и расскажет об университетских годах молодого серийного убийцы. Первая серия должна выйти в декабре этого года.
По словам директора студии Paramount, которой принадлежит телеканал, «Возрождение» вернет к экранам миллионы поклонников прошлых сериалов, а «Первородный грех» познакомит с культовым сериалом новое поколение зрителей.
В ожидании премьеры предлагаем прочитать нашу подборку новинок этой недели. Внутри возвращение «Плохих парней», Тайка Вайтити и финал «Элиты».
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