У «Декстера» появится сериал-продолжение

Создатели на Комик-коне также показали интро «Декстера: Первородный грех», предваряющего события оригинального шоу. Действие сериала развернется в 1990-х годах и расскажет об университетских годах молодого серийного убийцы. Первая серия должна выйти в декабре этого года.

По словам директора студии Paramount, которой принадлежит телеканал, «Возрождение» вернет к экранам миллионы поклонников прошлых сериалов, а «Первородный грех» познакомит с культовым сериалом новое поколение зрителей.

В ожидании премьеры предлагаем прочитать нашу подборку новинок этой недели. Внутри возвращение «Плохих парней», Тайка Вайтити и финал «Элиты».