Сиквел фильма «Я — легенда» снимут на основе альтернативной концовки первой части

«Мы основываем сиквел на альтернативной версии, где Уилл остается в живых, и для людей все идет не так хорошо», — рассказал продюсер будущей ленты Акива Голдсман изданию Deadline. В конце фильма, который зрители увидели в кино, главный герой умирает, создав вакцину от вируса, который уничтожил человечество.

Мир возвращается в захватывающем виде — захватывающая игровая площадка для всех нас, а не «Я — легенда» вашего отца», — раасказал Голдсман.

В ожидании премьеры предлагаем прочитать нашу подборку новинок этой недели. Внутри возвращение «Плохих парней», Тайка Вайтити и финал «Элиты».

