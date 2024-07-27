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Кино и сериалы

Сиквел фильма «Я — легенда» снимут на основе альтернативной концовки первой части

Таким образом, Уилл Смит вернется к своей роли в новой картине. Также на экране появится Майкл Б.Джордан, известный по фильмам «Черная пантера», «Фантастическая четверка», «Крид».

Кадр из фильма

«Мы основываем сиквел на альтернативной версии, где Уилл остается в живых, и для людей все идет не так хорошо», — рассказал продюсер будущей ленты  Акива Голдсман изданию Deadline. В конце фильма, который зрители увидели в кино, главный герой умирает, создав вакцину от вируса, который уничтожил человечество.

Мир возвращается в захватывающем виде — захватывающая игровая площадка для всех нас, а не «Я — легенда» вашего отца», — раасказал Голдсман.

В ожидании премьеры предлагаем прочитать нашу подборку новинок этой недели. Внутри возвращение «Плохих парней», Тайка Вайтити и финал «Элиты».
 

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