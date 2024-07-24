Майкл Бэй снимет киноадаптацию мема Skibidi Toilet

О новом проекте автора франшизы «Трансформеры» сообщили Variety. Спойлер: в планах целая киновселенная!
Майкл Бэй будет работать над экранизацией Skibidi Toilet совместно с экс-президентом Paramount Pictures Адамом Гудманым. Об этом они сообщили в последнем эпизоде подкаста Variety «Strictly Business».
«Мы сейчас ведем переговоры, как на стороне телевидения, так и на самой ранней стадии обсуждений по поводу фильма», — поделился Гудман.
Напомним, Skibidi Toilet — это виральный мультипликационный сериал на канале «DaFuq!?Boom!» в YouTube. Автор серии, Алексей Герасимов, выложил первое видео в феврале 2023 года. На нем голова, появляющаяся из унитаза, пела «Dom Dom Yes Yes». За год вселенная Skibidi Toilet значительно расширилась, но сюжетная канва с первых эпизодов сохраняется в рамках противостояния «скибиди туалетов». В целом с момента дебюта сериала видеоролики собрали более 16 миллиардов просмотров.
Ранее мы писали, что Майкл Бэй будет выпускать игрушки по Skibidi Toilet — они появятся на прилавках магазинов по всему миру уже этой осенью.
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