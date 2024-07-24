Майкл Бэй снимет киноадаптацию мема Skibidi Toilet

Майкл Бэй будет работать над экранизацией Skibidi Toilet совместно с экс-президентом Paramount Pictures Адамом Гудманым. Об этом они сообщили в последнем эпизоде подкаста Variety «Strictly Business».

«Мы сейчас ведем переговоры, как на стороне телевидения, так и на самой ранней стадии обсуждений по поводу фильма», — поделился Гудман.