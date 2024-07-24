18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Майкл Бэй снимет киноадаптацию мема Skibidi Toilet

О новом проекте автора франшизы «Трансформеры» сообщили Variety. Спойлер: в планах целая киновселенная!

коллаж "Собака.ru"

Майкл Бэй будет работать над экранизацией Skibidi Toilet совместно с экс-президентом Paramount Pictures Адамом Гудманым. Об этом они сообщили в последнем эпизоде подкаста Variety «Strictly Business».

«Мы сейчас ведем переговоры, как на стороне телевидения, так и на самой ранней стадии обсуждений по поводу фильма», — поделился Гудман.

Что такое Skibidi Toilet? И с кем он сражается? Искусствоведческий разбор главного тренда YouTube в 2023 году

Напомним, Skibidi Toilet — это виральный мультипликационный сериал на канале «DaFuq!?Boom!» в YouTube. Автор серии, Алексей Герасимов, выложил первое видео в феврале 2023 года. На нем голова, появляющаяся из унитаза, пела «Dom Dom Yes Yes». За год вселенная Skibidi Toilet значительно расширилась, но сюжетная канва с первых эпизодов сохраняется в рамках противостояния «скибиди туалетов». В целом с момента дебюта сериала видеоролики собрали более 16 миллиардов просмотров. 

Ранее мы писали, что Майкл Бэй будет выпускать игрушки по Skibidi Toilet — они появятся на прилавках магазинов по всему миру уже этой осенью.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: