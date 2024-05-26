Майкл Бэй будет выпускать игрушки по Skibidi Toilet

Американская компания игрушек Bonkers Toys подписала всемирное многолетнее лицензионное соглашение с Invisible Narratives, «Tra-Digital студией», созданной бывшим президентом Paramount и Dreamworks SKG Адамом Гудманом и кинорежиссером Майклом Бэем

«Туалет Skibidi» — это пионер в своем роде, первый эпически просматриваемый повествовательный сериал со всеми необходимыми ингредиентами, чтобы позиционировать его как следующую масштабную франшизу», — сказал Брайан Боннетт, генеральный директор Bonkers Toys. Об этом пишет журнал Gifts & Decorative Accessories.

«Я слежу за «DaFuq!?Boom!» с первых дней его существования, когда там загружали сделанные фанатами видеоролики «Трансформеров», — добавил Бэй. «Наблюдать за тем, как канал переходит от этого к созданию богатой персонажами франшизы, было по-настоящему вдохновляюще».

Напомним, что Skibidi Toilet — это виральный мультипликационный сериал на канале «DaFuq!?Boom!» в YouTube. Автор серии, Алексей Герасимов, выложил первое видео в феврале 2023 года. На нем голова, появляющаяся из унитаза, пела «Dom Dom Yes Yes». За год вселенная Skibidi Toilet значительно расширилась, но сюжетная канва с первых эпизодов сохраняется в рамках противостояния «скибиди туалетов». В целом с момента дебюта сериала видеоролики собрали более 16 миллиардов просмотров.

Если вы хотите глубже погрузиться в тему Skibidi Toilet и понять что же это такое и почему туалеты привлекают такое внимание, предлагаем прочитать наш текст. Специально для «Собака.ru» искусствовед и критик Спирулина Анненская погрузилась в мир «скибистов», «камероменов», «спикерменов» и «твменов» — героев веб-сериала Skibidi Toilet, ставшего главным трендом YouTube на территории США в этом году. И рассказывает, что ей удалось понять.