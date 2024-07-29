Стала известна дата премьеры «Жар-птицы» Романа Михайлова — с Марком Эйдельштейном и Марией Мацель в главных ролях

По сюжету, актриса и танцовщица театра (Саша Киселева) летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре она перестает понимать, происходит ли то, что она видит, в Индии, или же это декорации внутри ее родного театра. В ролях также Ларик Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев и другие русские и индийские актеры.

К касту драмы также присоединился настоящий агхори (шиваиты-аскеты, сектанты), «который часть времени живет на кремациях в Варанаси, а остальную часть года странствует по Индии». Роман Михайлов посвятил отдельную главу картины ему.