Стала известна дата премьеры «Жар-птицы» Романа Михайлова — с Марком Эйдельштейном и Марией Мацель в главных ролях

Раскрываем подробности будущего проекта математика, писателя, театрального постановщика, брейк-дансера, режиссера и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024. Премьера проекта состоится в рамках кинофестиваля «Короче», который пройдет с 20 по 25 августа в Калиниграде.
По словам Романа Михайлова, «Жар-птица» — «это световой трактат о театре и свободе», сюжеты из которого во многом основаны на сновидениях. Режиссер поставил перед собой задачу проследить, «как монтируются планы внутри снов» и воспроизвести их в будущем кино. В итоге получились хитрые пятиминутные одноактные сцены. Режиссер также поделился интересным о героине Маше (или Малти) — она родилась в Ауровиле в семье последователей Шри Ауробиндо (индийский философ, борец за независимость Индии) и Сатпрема (французский писатель Бернард Энгерман, популяризирующими идеи Шри Ауробиндо). Малти дает обет не говорить, она только поет. В нарративе также примет участие профессор Куликов, знакомый всем по «Солярису» Тарковского.
По сюжету, актриса и танцовщица театра (Саша Киселева) летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре она перестает понимать, происходит ли то, что она видит, в Индии, или же это декорации внутри ее родного театра. В ролях также Ларик Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев и другие русские и индийские актеры.
К касту драмы также присоединился настоящий агхори (шиваиты-аскеты, сектанты), «который часть времени живет на кремациях в Варанаси, а остальную часть года странствует по Индии». Роман Михайлов посвятил отдельную главу картины ему.
А еще в проекте примет участие Дима Хаски — его Михайлов встретил случайно в городе Варанаси на съемках проекта «Надо снимать фильмы о любви» с теми же Марком Эйдельштейном и Александрой Киселевой. Результатом этой неожиданной встречи стал клип на трек артиста «Сколько стоят деньги?», с которым уже можно ознакомиться, и камео Хаски в предстоящей картине.
Премьера киноленты откроет XII калиниградский фестиваль «Короче» 20 августа.
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