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Кино и сериалы

«Анора» выйдет в российский прокат! Смотрим первый трейлер победителя 77-го Каннского кинофестиваля

Увидеть Юру Борисова и Марка Эйдельштейна в современной адаптации «Красотки» можно на больших экранах уже в октябре.

Сюжет драмеди «Анора» американского режиссера Шона Бейкера расскажет об Эни (Майки Медисон) — стриптизерше из Бруклина (с узбекскими корнями), которая однажды встречает богатого русского весельчака Ваню (Марк Эйдельштейн). Сын русского олигарха, подобно герою Ричарда Гира, выкупает Эни на неделю, а потом решает на ней жениться.

Марк Эйдельштейн для «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» нижегородской «Собака.ru»
Фото: Мария Пушкова

Марк Эйдельштейн для «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» нижегородской «Собака.ru»

Марк Эйдельштейн для «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» нижегородской «Собака.ru»
Фото: Мария Пушкова

Марк Эйдельштейн для «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» нижегородской «Собака.ru»

Премьера «Аноры» прошла на Каннском кинофестивале в мае этого года, заслужив 7-минутные овации стоя. В рецензии для Variety кинокритик Питер Дебрюж назвал картину «шумным фильмом в стиле братьев Сафди (Прим. «Неограненные драгоценности») о двух культурах, двух языках и двух валютах (деньги и секс)». На церемонии закрытия Каннского кинофестиваля лента получила Золотую пальмовую ветвь за лучший фильм.

Фото: Константин Сорокин
Фото: Константин Сорокин

В кино с 17 октября 2024.

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