«Анора» выйдет в российский прокат! Смотрим первый трейлер победителя 77-го Каннского кинофестиваля

Премьера «Аноры» прошла на Каннском кинофестивале в мае этого года, заслужив 7-минутные овации стоя. В рецензии для Variety кинокритик Питер Дебрюж назвал картину «шумным фильмом в стиле братьев Сафди (Прим. «Неограненные драгоценности») о двух культурах, двух языках и двух валютах (деньги и секс)». На церемонии закрытия Каннского кинофестиваля лента получила Золотую пальмовую ветвь за лучший фильм.