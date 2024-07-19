«Анора» выйдет в российский прокат! Смотрим первый трейлер победителя 77-го Каннского кинофестиваля

Увидеть Юру Борисова и Марка Эйдельштейна в современной адаптации «Красотки» можно на больших экранах уже в октябре.
Сюжет драмеди «Анора» американского режиссера Шона Бейкера расскажет об Эни (Майки Медисон) — стриптизерше из Бруклина (с узбекскими корнями), которая однажды встречает богатого русского весельчака Ваню (Марк Эйдельштейн). Сын русского олигарха, подобно герою Ричарда Гира, выкупает Эни на неделю, а потом решает на ней жениться.
Премьера «Аноры» прошла на Каннском кинофестивале в мае этого года, заслужив 7-минутные овации стоя. В рецензии для Variety кинокритик Питер Дебрюж назвал картину «шумным фильмом в стиле братьев Сафди (Прим. «Неограненные драгоценности») о двух культурах, двух языках и двух валютах (деньги и секс)». На церемонии закрытия Каннского кинофестиваля лента получила Золотую пальмовую ветвь за лучший фильм.
В кино с 17 октября 2024.
18+
Комментарии (0)