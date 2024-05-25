Фильм «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получил главный приз Каннского фестиваля

Подошел к концу 77-й Каннский кинофестиваль. Главный приз европейского киносмотра — «Золотую пальмовую ветвь» — жюри присудило фильму режиссера Шона Бэйкера с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.
Команда фильма «Анора»
Помимо Юры Борисова и Марка Эйдельштейна в картине, рассказывающей об истории любви секс-работницы и сына российского олигарха, снялись Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, а главную роль в ленте исполнила Майки Мэдисон.
Также победителями основного конкурса стали:
Гран-при — «Всё, что мы представляем как свет», Паял Кападиа
Приз жюри — «Эмилия Перес», Жак Одиар
Лучший режиссер — Мигель Гомиш, «Большой тур»
Лучшая мужская роль — Джесси Племонс, «Виды доброты»
Лучшая женская роль — Селена Гомес, Зои Салдана, Карла София Касон и Адриана Пас, «Эмилия Перес»
Лучший сценарий — Корали Фаржеа, «Субстанция»
«Золотая камера» — Хальвдан Ульман Тёндель, «Арман»
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