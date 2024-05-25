Фильм «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получил главный приз Каннского фестиваля

Помимо Юры Борисова и Марка Эйдельштейна в картине, рассказывающей об истории любви секс-работницы и сына российского олигарха, снялись Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, а главную роль в ленте исполнила Майки Мэдисон.