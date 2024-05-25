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Фильм «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получил главный приз Каннского фестиваля

Подошел к концу 77-й Каннский кинофестиваль. Главный приз европейского киносмотра — «Золотую пальмовую ветвь» — жюри присудило фильму режиссера Шона Бэйкера с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном. 

Команда фильма «Анора»
Getty

Команда фильма «Анора»

Помимо Юры Борисова и Марка Эйдельштейна в картине, рассказывающей об истории любви секс-работницы и сына российского олигарха, снялись Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, а главную роль в ленте исполнила Майки Мэдисон.  

Юра Борисов. Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон
Getty
Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон
Кадр из фильма
Getty

Кадр из фильма 

Также победителями основного конкурса стали:

Гран-при — «Всё, что мы представляем как свет», Паял Кападиа

Приз жюри — «Эмилия Перес», Жак Одиар

Лучший режиссер — Мигель Гомиш, «Большой тур»

Лучшая мужская роль — Джесси Племонс, «Виды доброты»

Лучшая женская роль — Селена Гомес, Зои Салдана, Карла София Касон и Адриана Пас, «Эмилия Перес»

Лучший сценарий — Корали Фаржеа, «Субстанция»

«Золотая камера» — Хальвдан Ульман Тёндель, «Арман»

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Юра Борисов

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