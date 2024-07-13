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Кино и сериалы

Съемки третьего сезона «Эйфории» начнутся в январе 2025

К своим ролям вернутся все основные актеры: Зендая, Хантер Шефер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Сторм Райд, Алекса Деми и Эрик Дейн. Шоураннером все так же будет Сэм Левинсон.

Rokas Tenys / Shutterstock.com

Производство третьего сезона начнется почти ровно через три года после премьеры второго. Изначально HBO планировал начать съемки весной 2024 года, но в марте их отложили на неопределенный срок. Тогда причиной стало недовольство команды сериала идеями Левинсона. Он планировал перенести события шоу на пять лет вперед и включить «мощные» арки персонажей Сидни Суини и Джейкоба Элорди, что не понравилось Зендае. Следующая версия текста Левинсона не удовлетворила уже HBO.

«Я в восторге от того, что мы готовы начать производство «Эйфории» в январе. Мы не могли бы быть более довольны нашим творческим партнерством с Сэмом и этим невероятным актерским составом. Мы с нетерпением ждем возможности представить этот новый сезон «Эйфории» поклонникам», — сказала Франческа Орси, исполнительный вице-президент по программированию HBO и руководитель драматических сериалов и фильмов HBO.

В ожидании премьеры предлагаем вам прочесть нашу подборку новинок этой недели. Внутри «Сто лет тому вперед», андроид Санни и сиквел «Полного расколбаса».

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