Съемки третьего сезона «Эйфории» начнутся в январе 2025

Производство третьего сезона начнется почти ровно через три года после премьеры второго. Изначально HBO планировал начать съемки весной 2024 года, но в марте их отложили на неопределенный срок. Тогда причиной стало недовольство команды сериала идеями Левинсона. Он планировал перенести события шоу на пять лет вперед и включить «мощные» арки персонажей Сидни Суини и Джейкоба Элорди, что не понравилось Зендае. Следующая версия текста Левинсона не удовлетворила уже HBO.

«Я в восторге от того, что мы готовы начать производство «Эйфории» в январе. Мы не могли бы быть более довольны нашим творческим партнерством с Сэмом и этим невероятным актерским составом. Мы с нетерпением ждем возможности представить этот новый сезон «Эйфории» поклонникам», — сказала Франческа Орси, исполнительный вице-президент по программированию HBO и руководитель драматических сериалов и фильмов HBO.

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