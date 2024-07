«Сто лет тому вперед», андроид Санни и сиквел «Полного расколбаса»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Вторая жизнь Гарольда Фрая» / The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry (18+)

Британская драма с Джимом Бродбентом («Айрис», «Приключения Паддингтона») основана на одноименном романе Рэйчел Джонс. Это история пенсионера Гарольда Фрая, который узнает, что его подруга юности Куини (Линда Бэссет) неизлечимо больна. Он берет с нее обещание, что они обязательно увидятся до того, как ее не станет. И вот Фрай уже мчится через всю Англию, чтобы попрощаться с Куини. Поставила фильм Хетти Макдональд («Нормальные люди», «Доктор Кто»).

С 13 июля, «Кинопоиск», Okko