«Сто лет тому вперед», андроид Санни и сиквел «Полного расколбаса»: Что смотреть дома на этой неделе

Блокбастер про гостью из будущего «Сто лет тому вперед», сай-фай с черным юмором «Санни» от студии А24, боевик с Биллом Скарсгардом «Пацан против всех», финал «Викингов: Вальхаллы» с российской актрисой Софьей Лебедевой в касте, а также сиквел отвязной комедии «Полный расколбас» Сета Рогена и треш-слэшер «Винни Пух: Кровь и мед 2» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Санни» / Sunny, премьера (18+)
Сай-фай-драмеди с черным юмором от студии А24 основана на книге живущего в Японии ирландского писателя Колина О’Салливана (в России выходил его роман «Черная сакура»).
Это история американки Сьюзи (Рашида Джонс), переехавшей вслед за мужем в Токио (Хидэтоси Нисидзима из «Сядь за руль моей машины»). Внезапно супруг вместе с маленьким сыном исчезают в таинственной авиакатастрофе, а корпорация, в которой он работал, дарит Сьюзи робота Санни. Вместе с андроидом женщина пытается разобраться, что произошло с ее семьей. Шоураннером проекта стала Кэти Роббинс («Любовники»).
С 10 июля, Apple TV+
Фильм «Сто лет тому вперед» (6+)
Блокбастер про гостью из будущего Алису Селезневу (Даша Верещагина), для которой прекрасное далеко не оказалось жестоким. Девушка живет в следующем столетии, но отправляется в прошлое (то есть наше время), чтобы найти маму, которую потеряла еще ребенком. Здесь Алиса знакомится со старшеклассником Колей Герасимовым (Марк Эйдельштейн), который начинает помогать ей в поисках, а также защите вселенной от космических пиратов (Александр Петров и Юра Борисов). В проекте снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова и Федор Бондарчук.
Популярную в СССР франшизу Кира Булычева переосмыслил режиссер Александр Андрющенко (монтажер «Притяжения», а также первых двух частей «Льда»), в сценарной команде — Андрей Золотарев («13 клиническая», «Лед 3»).
С 10 июля, Okko
Фильм «Пацан против всех» / Boy Kills World (18+)
Дикий боевик в антураже антиутопии из программы кинофестиваля в Торонто, в котором кровь льется рекой, а драки занимают почти все экранное время.
Глухонемой сирота (Билл Скарсгард), чьих родителей жестоко убила глава коррумпированной постапокалиптической династии (Фамке Янссен), полон решимости отомстить. Чем и занимается — все отведенное ему в этом B-movie экранное время в почти два часа.
С 10 июля, Okko, Kion
Сериал «Викинги: Вальхалла» / Vikings: Valhalla, 3 сезон (18+)
Финал спин-оффа «Викингов», действие которого происходит через сто лет после событий оригинала. Шоураннер сериала — сценарист «Крепкого орешка» Джеб Стюарт. Главные роли в «Вальхалле» исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («Ведьмак») и Лео Сутер («Виктория»). Российская актриса Софья Лебедева («Последний министр», «1703») тоже вернется в третьем сезоне в роли Елены, а среди новичков — бывший боксер Флориан Мунтяну и Горан Вишнич («Пацаны»).
С 11 июля, Netflix
Сериал «Полный расколбас: Пищевая утопия» / Sausage Party: Foodtopia, премьера (18+)
Сиквел неполиткорректной комедии Сета Рогена «Полный расколбас». В оригинальном мультфильме антропоморфные продукты узнали, что погибают в желудках людей. В сериале сосиска Фрэнк (его озвучивает сам Роген) и его друзья оказываются в раю — Пищевой утопии, где им ничего не угрожает. Но после наводнения вынуждены искать общий язык с человеком, чтобы выжить.
С 11 июля, Amazon Prime Video
Фильм «Идеальная зависимость» / Perfect Addiction (18+)
Для всех, кто грустил, что франшиза «После» все же завершилась, ее продюсеры выпустили мелодраму, созданную по схожим канонам. В основе — бестселлер для романтичных и не искушенных в литературе натур (одноименная книга Клаудии Тан), в касте — конвенционально привлекательные актеры (Киана Мадейра, модель Мэттью Ношка и Росс Батлер из «13 причин почему» и «Ривердейла»).
Тренер по боксу Сиенна узнает, что ее парень, спортсмен и чемпион Джэкс, изменял ей. Чтобы отомстить, она берется готовить к соревнованиям Кайдена. Тот единственный, кто теоретически может отобрать боксерский титул у неверного бывшего. Тренировки, по законом жанра, становятся началом большого чувства.
Уже вышел, Okko, Kion, Wink
Фильм «Винни Пух: Кровь и мед 2» / Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 (18+)
Продолжение слэшера, ставшего мемом задолго до своего выхода. Напомним, здесь рассказывается необычная версия истории Винни Пуха. Тот якобы вместе с Пятачком стали маньяками из-за предательства Кристофера Робина. В сиквеле они также объединятся с Совенком и Тигрой, чтобы навести кровавые порядки не только в лесу, но и городе.
Треш-проект стал возможен, так как истек срок охраны авторских прав на персонажей Милна, и они перешли в категорию «общественного достояния».
С 11 июля, Premier, «Кинопоиск»
Фильм «Вторая жизнь Гарольда Фрая» / The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry (18+)
Британская драма с Джимом Бродбентом («Айрис», «Приключения Паддингтона») основана на одноименном романе Рэйчел Джонс. Это история пенсионера Гарольда Фрая, который узнает, что его подруга юности Куини (Линда Бэссет) неизлечимо больна. Он берет с нее обещание, что они обязательно увидятся до того, как ее не станет. И вот Фрай уже мчится через всю Англию, чтобы попрощаться с Куини. Поставила фильм Хетти Макдональд («Нормальные люди», «Доктор Кто»).
С 13 июля, «Кинопоиск», Okko
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