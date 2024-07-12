«Сто лет тому вперед», андроид Санни и сиквел «Полного расколбаса»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Санни» / Sunny, премьера (18+)

Сай-фай-драмеди с черным юмором от студии А24 основана на книге живущего в Японии ирландского писателя Колина О’Салливана (в России выходил его роман «Черная сакура»).

Это история американки Сьюзи (Рашида Джонс), переехавшей вслед за мужем в Токио (Хидэтоси Нисидзима из «Сядь за руль моей машины»). Внезапно супруг вместе с маленьким сыном исчезают в таинственной авиакатастрофе, а корпорация, в которой он работал, дарит Сьюзи робота Санни. Вместе с андроидом женщина пытается разобраться, что произошло с ее семьей. Шоураннером проекта стала Кэти Роббинс («Любовники»).

С 10 июля, Apple TV+