Мэрил Стрип вернется к роли Миранды Пристли в сикевеле фильма «Дьявол носит Prada»

Студия Disney, продюсер Венди Файнерман и сценаристка оригинальной кинокартины Алин Брош Маккена работают над продолжением культового фильма, сообщают The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на эксклюзив фэшн-журналистки Лорен Шерман в Puck.

Мэрил Стрип вернется к роли Миранды Пристли, а Эмили Блант — ее бывшей ассистентки Эмили. По сюжету героини встречаются в новых обстоятельствах: карьера Миранды находится в упадке (вместе со всем печатным глянцем), и журнал Runway отчаянно нуждается в рекламных деньгах модного конгломерата — именно там Эмили теперь занимает высокий руководящий пост. Участие Энн Хэтэуэй, исполнявший в оригинале роль Энди Сакс, пока не подтвердилось.

Новости о продолжении «Дьявол носит Prada» появились на фоне предпросмотров мюзикла с Ванессой Уильямс в роли Миранды Пристли, которые начались перед октябрьской премьерой на Вест-Энде в Лондоне. В постановке звучит оригинальная музыка Элтона Джона, постановка и хореография от трехкратного лауреата премии Тони Джерри Митчелла, тексты песен написаны певицей и автором песен Шайной Тауб.

Новость дополняется.