«Самая большая луна», «Максин XXX» и «Второй акт»: Что смотреть в кинотеатрах в июле

«Что-то не так с Кевином» / We Need to Talk About Kevin (2010) (18+)

Любимые российскими прокатчиками повторные релизы в июле тоже будут. На большие экраны возвращают драму Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было») с Тильдой Суинтон, Джоном Си Райли и Эзрой Миллером в главных ролях.

Ева посвятила всю свою жизнь сыну Кевину. Когда тот совершает страшное преступление, она пытается разобраться, есть ли в случившемся ее вина.

С 11 июля