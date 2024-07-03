«Самая большая луна», «Максин XXX» и «Второй акт»: Что смотреть в кинотеатрах в июле

Снятое в Петербурге фэнтези с супермоделью Симоной Куст в главной роли «Самая большая луна», третья часть хоррор-франшизы Тая Уэста «Максин XXX», абсурдистская комедия «Второй акт» Квентина Дюпье, а также ре-релиз драмы «Что-то не так с Кевином» с Тильдой Суинтон и драмеди «Моя семья» с Линой Данэм и Стивеном Фрайем — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный российский прокат в середине лета.
«Самая большая луна» (16+)
Готовившийся три года долгострой Алексея Попогребского («Как я провел этим летом») с супермоделью Симоной Куст в главной роли все же выходит в прокат — правда, без имени самого режиссера: в этой монтажной сборке он убрал свою фамилию из титров.
Снятое в Петербурге и Выборге фэнтези по сценарию Елены Ваниной («Последний министр») — небанально устроенный янг-эдалт про эмеров. Так называют сверхлюдей, способных управлять эмоциями других, но не умеющими любить. Когда они оказываются на грани вымирания, эмер-полукровка Денис (Иван Ивашов) знакомится с Катей (Куст) — девушкой, которую считает избранной. В касте фильма также Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова и многие другие.
С 4 июля
«Контакты» (18+)
«Прибытие» есть у нас дома — сай-фай-драма дебютанта Дмитрия Моисеева с Сергеем Гилевым в касте. Медсестра (Ирина Саликова) из провинциального российского городка случайно спасает инопланетянина. Параллельно над всей Землей застывают неизвестные летательные аппараты.
Картину, спродюсированную Рубеном Дишдишяном и Нареком Мартиросяном, показывали на фестивале «Маяк» в прошлом году.
С 4 июля
«Лохматые предки» / Sasquatch Sunset (18+)
Комедийный эксперимент братьев Дэвида и Нэйтена Зеллнер («Девица») показывали на Берлинале в этом году в программе Special. Это снятая без слов история о незнающем моральных норм и сомнений семействе снежных людей, проживающих четыре сезона — осень, зиму, весну и лето. Как пишут критики, это как если бы каноническая открывающая сцена «Космической одиссеи» Кубрика длилась полтора часа. Под гримом бигфутов скрываются Райли Кио, Джесси Айзенберг и сам Нэйтан Зеллнер.
С 4 июля
«Объясни мне, любовь» / Ingeborg Bachmann — Reise in die Wüste (18+)
Байопик из программы прошлогоднего Берлинского кинофестиваля — история абьюзивных отношений австрийской писательницы Ингеборг Бахман (Вики Крипс) с коллегой-литератором, швейцарцем Максом Фришем (Рональд Церфельд). Со всеми нюансами вроде требований мужа готовить ужины вместо работы над текстами. Впрочем, критики отмечают, что персонажи показаны довольно условно и, возможно, это скорее рассказ классика немецкого кино Маргарете фон Тротта обо всех творческих браках как таковых.
С 4 июля
«Отчаянные наследники» / El favor (18+)
Испанская авантюрная комедия в духе «Солтберна» об эксцентричных секретах богатого и внешне благополучного семейства Гайярдо. Они собираются все вместе в фамильном особняке, чтобы почтить память недавно умершей няни.
В касте — номинантка на премию «Гойя» Инма Куэста, Диего Мартин («Три метра над уровнем неба», «Элита»), Сара Саламо, Альфонсо Бассаве («8 свиданий», «Гранд отель») и другие.
С 4 июля
«Что-то не так с Кевином» / We Need to Talk About Kevin (2010) (18+)
Любимые российскими прокатчиками повторные релизы в июле тоже будут. На большие экраны возвращают драму Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было») с Тильдой Суинтон, Джоном Си Райли и Эзрой Миллером в главных ролях.
Ева посвятила всю свою жизнь сыну Кевину. Когда тот совершает страшное преступление, она пытается разобраться, есть ли в случившемся ее вина.
С 11 июля
«Максин XXX» / MaXXXine (18+)
Третья часть хоррор-франшизы Тая Уэста — продолжение картин «Пэрл» и «Х», а также оммаж фильмам категории «Б» и их эстетике. Актриса из порнолент Максин (Миа Гот из «Нимфоманки») пытается пробиться в Голливуде, но кто-то начинает убивать людей вокруг нее.
В звездном касте также певица Холзи, Элизабет Дебики, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале и Кевин Бейкон.
С 11 июля
«Папуля» / Daddio (18+)
Драма с Дакотой Джонсон, перекрасившейся ради фильма в блондинку, и Шоном Пенном. Картина основана на камерной пьесе — поэтому здесь важнее диалоги, а не смена локаций и яркие сюжетные повороты: практически все действие происходит в такси.
Только что прилетевшая в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке девушка садится в случайную машину, но разговор с водителем по пути к месту назначения становится для нее судьбоносным. Фильм — дебют в режиссуре сценаристки Кристи Холл, а Джонсон не только стала исполнительным продюсером ленты, но и уговорила сниматься Пенна.
С 11 июля
«Культурная комедия» (12+)
Комедия Владимира Котта («Непослушник») в духе «Двух дней» Авдотьи Смирновой об особенностях отечественной политики.
Пермский чиновник Виктор (Алексей Чадов) всегда ставил во главу угла насущные хозяйственные проблемы. Когда новым вектором развития региона признают культуру, он, чтобы сохранить пост, пытается срочно изучить всю историю искусства. Для этого он нанимает преподавателя Марину (Яна Гладких).
С 11 июля
«Второй акт» / Le deuxième acte (18+)
Фильм режиссера и электронного музыканта (да, это он Mr Oizo!) Квентина Дюпье открывал в этом году Каннский кинофестиваль. Как и всегда у Дюпье, жанрово это абсурдистская комедия.
Актеры Давид (Луи Гаррель), Флоранс (Леа Сейду), Гийом (Венсан Линдон) и Уилли (Рафаэль Кенар) снимаются в ромкоме, постановщиком которого стал искусственный интеллект. За одну рабочую смену они успевают и перессориться, и обсудить все на свете.
С 11 июля
«Дастур» / Дәстүр (18+)
Казахский постхоррор, ставший локальным хитом. Девушку из маленького аула насилует местный мажор — сын высокопоставленного бизнесмена. Чтобы замять дело, ее заставляют выйти замуж за насильника. Когда она оказывается в семье супруга, все причастные к преступлению начинают умирать при загадочных обстоятельствах.
С 18 июля
«Эффект парадокса» / Paradox Effect (18+)
Боевик с Ольгой Куриленко и Харви Кейтелем. Экс-наркоманка Карина становится свидетельницей преступления. Убийца Сильвио заставляет ее сотрудничать с ним, шантажируя жизнью дочери.
Снял фильм Скотт Вейнтроб, один из режиссеров «Топ Гира». Премьера картины была на Римском кинофестивале.
С 18 июля
«Тебе не убежать» / You Can't Run Forever (18+)
Хоррор с Дж.К. Симмонсом сняла его жена Мишель Шумахер («Меня здесь нет»), музыку написал их сын Джо, дочь Оливия появляется в небольшом эпизоде, а продюсером выступил шурин Рэндл Шумахер.
За пережившей трагедию Мирандой (Изабель Анайя) охотится серийный убийца. Чтобы выжить, ей нужно спрятаться от него в мрачном лесу.
С 18 июля
«Я же говорила» / Te l'avevo detto (18+)
Драму Джиневры Эльканн с Валерией Бруни-Тедески, Альбой Рорвахер, Дэнни Хьюстоном, Риккардо Скамарчо и Валерией Голино спродюсировал среди прочих режиссер Паоло Соррентино.
В январе в Риме температура внезапно поднимается до 50 градусов. Невыносимая жара обнажает все худшее и лучшее в жителях вечного города.
С 18 июля
«Собиратель душ» / Longlegs (18+)
Триллер Осгуда Перкинса («Гретель и Гензель») с Майкой Монро, Николасом Кейджем и Блэром Андервудом. Агент ФБР Ли Хакер ищет маньяков, избежавших правосудия. Особенно ее интересует убийца по прозвищу Длинноногий, жертвами которого становились целые семьи. В ходе расследования она понимает, что как-то связана с преступником.
Кейдж также выступил одним из продюсеров картины.
С 25 июля
«Моя семья» / Treasure (18+)
Драмеди с Линой Данэм («Девочки») и Стивеном Фрайем — экранизация книги «Слишком много мужчин» Лили Бретт. Американская журналистка Рут хочет вместе со своим папой Эдеком съездить на его родину в Польшу. Но переживший Холокост отец пытается саботировать путешествие, чтобы не возвращаться к болезненным воспоминаниям.
Премьера картины Юлии фон Хайнц («А завтра весь мир») состоялась на Берлинском кинофестивале в этом году.
С 25 июля
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