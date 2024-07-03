«Самая большая луна», «Максин XXX» и «Второй акт»: Что смотреть в кинотеатрах в июле

«Самая большая луна» (16+)

Готовившийся три года долгострой Алексея Попогребского («Как я провел этим летом») с супермоделью Симоной Куст в главной роли все же выходит в прокат — правда, без имени самого режиссера: в этой монтажной сборке он убрал свою фамилию из титров.

Снятое в Петербурге и Выборге фэнтези по сценарию Елены Ваниной («Последний министр») — небанально устроенный янг-эдалт про эмеров. Так называют сверхлюдей, способных управлять эмоциями других, но не умеющими любить. Когда они оказываются на грани вымирания, эмер-полукровка Денис (Иван Ивашов) знакомится с Катей (Куст) — девушкой, которую считает избранной. В касте фильма также Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова и многие другие.

С 4 июля