«Балабанов. Колокольня. Реквием», «Снегирь» и «Слово пацана»: стали известны лауреаты премии «Ника»

Церемония вручения XXXVII Национальной кинематографической премии последний раз проводилась в апреле 2021 года. В этом году статуэтку вручили сразу за два последних года.
1 июля в московском театре «Маска» наградили лауреатов 2022 и 2023 года. Александр Ширвиндт, ушедший ранее в этом году, был посмертно удостоен премии в номинации «Честь и достоинство».
Специальный приз за творческие достижения получил «самый народный сериал» «Слово пацана. Кровь на асфальте» — премию за «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» вручал Леонид Каневский. И даже подумал о метаверсе со «Следствие ведут знатоки»: «Как только зайдет речь о втором сезоне, позовите Майора Томина. Он вам поможет разобраться с чушпанами и пацанами».
Лучшим игровым фильмом стала военно-историческая драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, а статуэтку за «лучший неигровой фильм» получила режиссер, киновед и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 Любовь Аркус.
Вот полный список победителей премии:
- «Лучший игровой фильм» — «Праведник», режиссер Сергей Урсуляк.
- «Лучшая режиссерская работа» — режиссер Сергей Урсуляк за фильм «Праведник».
- «Лучший неигровой фильм» — «Балабанов. Колокольня. Реквием», режиссер Любовь Аркус.
- «Лучший анимационный фильм» — «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков», режиссер Ирина Евтеева.
- «Открытие года» — актер Макар Хлебников, роль второго плана в фильм «Снегирь».
- «Лучшая музыка к фильму» — Эдуард Артемьев, посмертная награда за картину «Нюрнберг».
- «Лучшая женская роль» — Юлия Снигирь, фильм «За нас с вами», Юлия Пересильд, фильм «Вызов».
- «Лучшая мужская роль» — Александр Яценко, фильм «Праведник».
- «Лучшая сценарная работа» — Андрей Смирнов, «За нас с вами».
- «Лучшая операторская работа» — Михаил Милашин, «Праведник».
- «Лучшая мужская роль второго плана» — Сергей Пускепалис, «Сердце пармы».
- «Лучшая женская роль второго плана» — Ирина Розанова, «За нас с вами».
- «Лучшая работа звукорежиссера» — Андрей Худяков, Кирилл Бодров, «1993».
- «Лучшая работа художника» — Павел Новиков, Владимир Трапезников, «Сердце пармы».
- «Лучшая работа художника по костюмам» — Надежда Васильева, Ольга Михайлова, «По щучьему велению».
- Специальный приз «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» — «Слово пацана. Кровь на асфальте».
- Приз совета академии «честь и достоинство» —Александр Ширвиндт.
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