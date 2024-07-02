«Балабанов. Колокольня. Реквием», «Снегирь» и «Слово пацана»: стали известны лауреаты премии «Ника»

1 июля в московском театре «Маска» наградили лауреатов 2022 и 2023 года. Александр Ширвиндт, ушедший ранее в этом году, был посмертно удостоен премии в номинации «Честь и достоинство».

Специальный приз за творческие достижения получил «самый народный сериал» «Слово пацана. Кровь на асфальте» — премию за «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» вручал Леонид Каневский. И даже подумал о метаверсе со «Следствие ведут знатоки»: «Как только зайдет речь о втором сезоне, позовите Майора Томина. Он вам поможет разобраться с чушпанами и пацанами».