Смотрим трейлер шоу «Воскресшие тачки», перезапуска «Тачки на прокачку»

В первом ролике показывают пикап «в духе Безумного Макса» с гарпуном на крыше, хетчбэк с отделением для дроида из «Звездных войн» и фургон с пиццаметом. По заявлениям авторов, новый проект в целом следует формату легендарного шоу MTV. «Мы взяли знания из оригинального проекта и переосмыслили его с веселым ведущим, обновленным кастом и сногсшибательными технологиями сегодняшнего времени», – заявлял шоураннер Рик Гурвитц.

Премьера пройдет уже 24 июля, а в первом сезоне будет восемь 40-минутных эпизодов. Однако, как отмечают в комментариях под роликом, в шоу отказалась от главного мема оригинальной программы — теперь в каждую машину не стараются установить LCD-мониторам в различные неожиданные места.

В ожидании премьеры предлагаем вам прочесть нашу подборку новинок этой недели. Внутри: третий сезон «Медведя» с Джереми Алленом Уайтом, спин-офф «Безумного Макса» про однорукую воительницу Фуриосу, историческая драма про петербургский публичный дом Серебряного века «Чистые», ромком с Николь Кидман и Заком Эфроном «Семейное дело» и документальный фильм о Селин Дион.