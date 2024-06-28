«Фуриоса», «Медведь» и «Чистые»: Что смотреть дома на этой неделе

«Фуриоса: Хроники безумного Макса» / Furiosa: A Mad Max Saga (18+)

Спин-офф «Безумного Макса» — история однорукой амазонки Фуриосы: как она из похищенной из оазиса бандитом Дементусом (Крис Хемсворт) девочки-пленницы (Алила Браун) выросла в бесстрашную воительницу (Аня Тейлор-Джой), которая готова на все, чтобы отомстить обидчикам.

Режиссер Джордж Миллер задумал картину одновременно с «Дорогой ярости» — камбэком франшизы про безумного Макса в 2015 году. Но воплотил сценарий только почти десять лет спустя.

Уже вышел, Amazon Prime Video