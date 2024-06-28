«Фуриоса», «Медведь» и «Чистые»: Что смотреть дома на этой неделе

Третий сезон «Медведя» с Джереми Алленом Уайтом, спин-офф «Безумного Макса» про однорукую воительницу Фуриосу, историческая драма про петербургский публичный дом Серебряного века «Чистые», ромком с Николь Кидман и Заком Эфроном «Семейное дело» и документальный фильм о Селин Дион — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Фуриоса: Хроники безумного Макса» / Furiosa: A Mad Max Saga (18+)
Спин-офф «Безумного Макса» — история однорукой амазонки Фуриосы: как она из похищенной из оазиса бандитом Дементусом (Крис Хемсворт) девочки-пленницы (Алила Браун) выросла в бесстрашную воительницу (Аня Тейлор-Джой), которая готова на все, чтобы отомстить обидчикам.
Режиссер Джордж Миллер задумал картину одновременно с «Дорогой ярости» — камбэком франшизы про безумного Макса в 2015 году. Но воплотил сценарий только почти десять лет спустя.
Уже вышел, Amazon Prime Video
Сериал «Моя леди Джейн» / My Lady Jane, премьера (18+)
Сериал в жанре альтернативной истории переосмысляет жизнь Джейн Грей. Реальная Джейн правила Англией в 1553 году девять дней, а спустя полгода была обезглавлена. Ей было всего 16 лет.
Создатели проекта фантазируют (в жанре комедии!), как могла бы сложиться жизнь девушки (ее играет Эмили Бейдер), если бы все произошло немного иначе. Джейн здесь флиртует с Гилфордом Дадли (Эдвард Блюмель из «Сексуального просвещения» и «Убивая Еву») и погружается в придворные интриги. Среди авторов «Моей леди Джейн» — Джеми Бэббит («Жизнь матрешки», «Удивительная мисси Мейзел»).
С 24 июня, Amazon Prime Video
Сериал «Чистые», премьера (18+)
Историческая драма про женскую эмансипацию в версии режиссера Николая Хомерики и сценариста Александра Родионова. В Петербурге начала ХХ века воспитанницы жестокой Матушки (Виктория Исакова) работают в подпольном публичной доме. Вокруг — декаданс и закат империи, а ангелоподобная Стеша (Диана Милютина) и решительная Ксения (Софья Синицына) пытаются среди этого всего не только выжить, но и остаться чистыми душой. В касте проекта также Федор Бондарчук, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн. Костюмы придумывали Владимир Никифоров и Евгений Поддубный.
С 24 июня, Wink
Сериал «Миля», премьера (18+)
Комедийный сериал про перемену участи придумали режиссер Оксана Мафагел и стендап-комик Елизавета Варвара Аранова, вместе работавшие над «Мне плевать, кто вы». Это история бывшей содержанки Мили (Карина Зверева). Накануне 40-летия ее бросает спонсор, тогда она решает зарабатывать сама, переквалифицировавшись в блогеры. Чтобы набрать миллионов подписчиков, она нанимает двух 20-летних помощниц — сценаристку Варю (Ясмина Омерович) и продюсера Ксюшу (Елизавета Кононова). И результат ее нужен уже через месяц.
С 24 июня, Okko
Фильм «Падение империи» / Civil War (18+)
Драматический боевик Алекса Гарленда («Пляж», «28 дней спустя») от студии А24 с Кирстен Данст в касте про Америку, разрываемую гражданской войной и хаосом. Нацгвардия Калифорнии и Техаса штурмует Белый дом, а группа журналистов пытается взять интервью у президента (больше не соединенных) Штатов.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Wink
Фильм «Я иду играть» (18+)
Скринлайф-триллер Анны Зайцевой («Сама дура!») после счастливой фестивальной судьбы добрался до онлай-проката (минуя из-за темы кинотеатральный). Старшеклассница Дана (Анна Потебня) переживает из-за гибели сестры Юли (Диана Шульмина) — та покончила с собой. Покопавшись в ее компьютере, Дана обнаруживает, что Юля состояла в группе смерти, админы которой через специальную игру доводят подростков до суицида. Она решает самостоятельно вычислить, кто за всем стоит и виновен в гибели сестры.
С 25 июня, Kion
Фильм «Я – Селин Дион» / I Am: Celine Dion (18+)
Документальная лента Ирен Тейлор Бродски («Реальный Слендермен», «Лунная соната: глухота в трех актах») — номинантки на «Оскар» за короткометражку «Последний дюйм». Бережно к героини, но скрупулезно она рассказывает всю биографию знаменитой канадской певицы Селин Дион — от невероятных карьерных взлетов до борьбы с синдромом мышечной скованности, который той диагностировали несколько лет назад.
С 25 июня, Amazon Prime Video
Сериал «Земля женщин» / Land of Women, премьера (18+)
Драмеди с Евой Лонгорией в главной роли. Она играет жительницу Нью-Йорка Галу, которая вынуждена бежать из Америки вместе с матерью Джулией (муза Альмодовара Кармен Маура) и дочерью-подростком. Ее муж попал в неприятности — и исчез. Женщины решают спрятаться от преследующих их преступников в Испании. Сняли проект Карлос Седес и Хакобо Мартинес, оба работавшие над «Гранд Отелем».
С 26 июня, Apple TV+
Сериал «Медведь» / The Bear, 3 сезон (18+)
Комедия режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).
Это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В новом сезоне перфекционист от мира общепита оправится от нервного срыва и продолжит еще более яростно требовать от своей команды безупречной работы. Также в продолжении обещают множество звездных камео.
С 27 июня, Hulu
Сериал «Суперген» / Supacell, премьера (18+)
Сай-фай-драма о попытках изменить будущее. Жизнь Майкла (Тосин Коул) идеальна: он обеспечен, здоров, а возлюбленная Дионн (Эделайо Эдедайо) согласилась быть его женой. Внезапно он перемещается во времени и узнает, что невеста вскоре погибнет. Чтобы все исправить, он собирает команду людей с суперспособностями. Шоураннером проекта выступил рэпер Rapman, снявший «Темную историю».
С 27 июня, Netflix
Фильм «Священный танец» / Fancy Dance (18+)
Драма Эрики Тремблэ («Псы резервации») с Лили Гладстоун, звездой «Убийц цветочной луны», в одной из главных ролей. Она играет живущую в резервации сенека-каюга Джакс, которая заботится о юной племяннице Роки (Изабель Дерой-Олсон). Девочка мечтала исполнить вместе с мамой священный для их народа танец, но та внезапно исчезла. Не надеясь на помощь полиции, они пытаются разыскать пропавшую самостоятельно.
С 28 июня, Apple TV+
Фильм «Семейное дело» / A Family Affair (18+)
Ромком Ричарда ЛаГравенеса («P.S. Я люблю тебя», «Прекрасные создания») со звездным кастом из Николь Кидман, Зака Эфрона и Джои Кинг. Юная Зара устраивается ассистенткой к самовлюбленному голливудскому актеру Крису, придирающемуся к любой мелочи. Внезапно она узнает, что у того еще и роман с ее мамой.
С 28 июня, Netflix
«Проблемная» / Problemista (18+)
Драмеди с Тильдой Суинтон в касте — дебют Хулио Торреса, одного из комиков Saturday Night Live. Это история неудачника Алехандро (Хулио Торрес), который мечтает придумывать дизайн игрушек. Но пока перебивается случайными заработками. Например, следит за криокамерами, в которых замораживают после смерти тела состоятельные ньюйоркцев. Или соглашается присмотреть за Элизабет (Суинтон), склонной к экзальтациям вдовой одного из клиентов.
С 28 июня, Max
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