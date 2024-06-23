Нас ждет экранизация «Войны и мира» Толстого. Причем сразу две

«Телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start приступают к работе над многосерийным фильмом "Война и мир" по всемирно известному роману Льва Николаевича Толстого. Производством занимается кинокомпания «Москино», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Также свою версию экранизации бессмертного романа анонсировал Сарик Андреасян. Причем он планирует снять полный метр. Съемки планируют начать в следующем году. «Книга изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно „Войну и мир“! Большое кино соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году! Пожелайте нам удачи!» — написал режиссер в своих социальных сетях.

Экранизации романа «Война и мир» начали появляться еще в эпоху немого кино. Киноверсии 1913 и 1915 годов не дошли до наших дней. В 1956 году американский кинорежиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. В 1965-1967 на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, получивший главный приз Московского международного кинофестиваля и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

В ожидании премьеры предлагаем вам прочесть нашу подборку новинок этой недели. Внутри: второй сезон приквела «Игры престолов» «Дом Дракона», боевик с Джессикой Альбой «Не для слабонервных», дуэт Питера Динклэйджа и Ширли Маклейн в комедии «Мечта с подвохом», а также документальная лента «Федерер: Последние двенадцать дней» и драма Маттео Гарроне «Я – капитан».

