«Дом Дракона», Питер Динклэйдж и Джессика Альба: Что смотреть дома на этой неделе

Второй сезон приквела «Игры престолов» «Дом Дракона», боевик с Джессикой Альбой «Не для слабонервных», дуэт Питера Динклэйджа и Ширли Маклейн в комедии «Мечта с подвохом», а также документальная лента «Федерер: Последние двенадцать дней» и драма Маттео Гарроне «Я – капитан» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Дом Дракона» / House of the Dragon, 2 сезон (18+)
Приквел «Игры престолов», в котором действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального проекта: за власть тут борются внутри дома Таргариен. Каким оказалось продолжение, мы подробно рассказывали в отдельной рецензии.
Шоураннером второго сезон остался Райан Кондал, а вот Мигель Сапочник, отвечавший за съемки, из команды выбыл, сохранив пост исполнительного продюсера. В проекте на этот раз будет восемь эпизодов (в первом было десять).
С 16 июня, HBO
Фильм «Я – капитан» / Io capitano (16+)
Социальная драма Маттео Гарроне («Догмэн») из программы Венецианского кинофестиваля прошлого года претендовала на «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке, а на самом смотре получила «Серебряного льва» за режиссуру. Сенегальские подростки Сейду и Мустафа (Сейду Сарр и Мустафа Фолл) хотят сбежать в Европу, но на пути к мечте — пустыня, бушующее море, полицейские и работорговцы. Надеяться остается только на чудо.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Сериал «Отель „Кокаин“» / Hotel Cocaine, премьера (18+)
Криминальный триллер, в команде которого профессионал проектов про запрещенные вещества — режиссер Гильермо Наварро («Нарко», «Крестная мать кокаина»). Речь в сериале идет о войнах наркобаронов в Майми 1970-х. Эпоха показывается через историю одного конкретного человека — кубинца Романа Компте (Дэниэл Пино), который вместе с семьей переезжает в Америку. Здесь он становится секретным агентом ЦРУ и параллельно работает менеджером дорогого отеля, считающегося у наркокартелей нейтральной территорией.
С 16 июня, MGM+
Фильм «Мечта с подвохом» / American Dreamer (16+)
Дебютная комедия Пола Дектора добралась до российского онлайн-проката лишь спустя два года после мировой премьеры, зато в касте здесь Ширли Маклейн и Питер Динклэйдж.
Профессор экономики Фил всегда мечтал о собственном доме, но со своей преподавательской зарплатой не смог бы его себе позволить. Одинокая вдова Астрид предлагает ему приобрести ее поместье за бесценок, но у сделки есть один важный нюанс.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Фильм «Мертвые не причиняют боли» / The Dead Don't Hurt (18+)
Второй фильм в режиссерской карьере Вигго Мортенсена — впрочем, одну из главных ролей он здесь тоже играет. На фоне Гражданской войны в США сближаются два абсолютно непохожих друг на друга человека — не слишком образованный пожилой солдат и юная аристократка-интеллектуалка (Вики Крисп). Картину показывали на фестивале в Торонто.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Фильм «Федерер: Последние двенадцать дней» / Federer: Twelve Final Days (18+)
Трогательная документальная лента о прощании теннисиста Роджера Федерера с миром большого спорта. Проект получился почти случайно: два года назад режиссера Джо Сабиа пригласили снять объявление об окончании карьеры Федерера. Он зафиксировал 12 последних дней спортсмена в статусе действующего теннисиста, из которых впоследствии и смонтировали фильм.
Уже вышел, Prime Video
Сериал «Матрешка» (18+)
Снятый в Петербурге шпионский триллер о поисках «крота». Студентка филфака ЛГУ Юля (Софья Шуткина) похожа на погибшую жену сотрудника ЦРУ Джима Уиллера (Иван Колесников). КГБ вербует девушку, чтобы с ее помощью вычислить, кто сливает американцу информацию об оборонной промышленности СССР. Режиссером проекта выступил Ким Дружинин («28 панфиловцев»).
С 20 июня, «Иви», «Кино1ТВ»
Фильм «Не для слабонервных» / Trigger Warning (18+)
Боевик с Джессикой Альбой в роли офицера спецназа Паркер. Та возвращается с заграничной службы на родину в США, узнав о загадочной смерти отца, и пытается разобраться, как именно он умер. В том числе с помощью бывшего возлюбленного Джесси (Марк Уэббер), ставшего шерифом.
Поставила фильм режиссер с индонезийскими корнями Моули Сурья («Марлина, убийца в четырех актах»).
С 21 июня, Netflix
Фильм «Раньше я была смешной» / I Used to Be Funny (18+)
Драмеди из программы фестиваля South by Southwest — полнометражный дебют Алли Панкив (снимала эпизоды «Черного зеркала» и «Великой»). Стедаперша Сэм (Рэйчел Сеннотт из «Кумира» и «Шалом, папик») подрабатывает няней, присматривая за девочкой-тинейджером Брук (Ольга Петса). Им удается найти общий язык, но внезапно ребенок исчезает, а у комикессы развивается ПТСР.
Уже вышел, iTunes, Prime Video, Apple TV
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