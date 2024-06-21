«Дом Дракона», Питер Динклэйдж и Джессика Альба: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Дом Дракона» / House of the Dragon, 2 сезон (18+)

Приквел «Игры престолов», в котором действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального проекта: за власть тут борются внутри дома Таргариен. Каким оказалось продолжение, мы подробно рассказывали в отдельной рецензии.

Шоураннером второго сезон остался Райан Кондал, а вот Мигель Сапочник, отвечавший за съемки, из команды выбыл, сохранив пост исполнительного продюсера. В проекте на этот раз будет восемь эпизодов (в первом было десять).

С 16 июня, HBO