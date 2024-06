«Дом Дракона», Питер Динклэйдж и Джессика Альба: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Раньше я была смешной» / I Used to Be Funny (18+)

Драмеди из программы фестиваля South by Southwest — полнометражный дебют Алли Панкив (снимала эпизоды «Черного зеркала» и «Великой»). Стедаперша Сэм (Рэйчел Сеннотт из «Кумира» и «Шалом, папик») подрабатывает няней, присматривая за девочкой-тинейджером Брук (Ольга Петса). Им удается найти общий язык, но внезапно ребенок исчезает, а у комикессы развивается ПТСР.

Уже вышел, iTunes, Prime Video, Apple TV