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Кино и сериалы

Сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон

Подробности сюжета и дата релиза пока что не раскрываются. Кто займет кресло режиссера, также неизвестно сообщается.

HBO

В продолжении к своим ролям вернутся Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ив Бест, Стив Туссен, Фабьен Фрэнкел, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно и Рис Иванс. К ним также присоединятся Гейл Рэнкин («Блеск») — Алис Риверс, королева-ведьма Харренхола, Абубакар Салим («Воспитанные волками») — Алин из Халла, адмирал Веларионов, Фредди Фокс («Медленные лошади») — Гвейн Хайтауэр и Саймон Расселл Бил («Страшные сказки») — рыцарь Саймон Стронг.

Совсем скоро нас ждет премьера второго сезона спин-оффа «Игры престолов» — 16 июня. По его сюжету Эйгон восседает на Железном троне под присмотром своей матери Алисент Хайтауэр и деда Отто Хайтауэра. Однако Рейнира и ее дядя-муж Демон планируют нанести по ним удар.

Напомним, что «Дом Дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. А пока HBO разрабатывает третий сезон, вспоминаем, каким получился предыдущий — «Дом Дракона», вышедший в августе 2022 года и сразу же установивший исторический рекорд платформы:

В ожидании премьеры предлагаем ознакомиться с нашей подборкой фильмов и сериалов на выходные.

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