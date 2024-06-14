От «Презумпции невиновности» с Джейком Джилленхолом до «Пацанов»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Пацаны» / The Boys, 4 сезон (18+)

Продолжение сатирической истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец»), спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих, а подвиги совершают только ради рекламных контрактов.

Интрига четвертого сезона строится вокруг найденного Бутчером (как раз Урбан) смертельного вируса. Он хочет использовать его, чтобы раз и навсегда избавиться от людей со сверхпособностями. Этому пытается помешать его заклятый враг Хоумлендер (Энтони Старр), обновивший команду.

С 13 июня, Prime Video