От «Презумпции невиновности» с Джейком Джилленхолом до «Пацанов»: Что смотреть дома на этой неделе

Детективный триллер о том, куда приводит ложь, «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом, продолжение сатиры «Пацаны», финал третьего сезона «Бриджертонов» и комедия про лесной ретрит с Дженнифер Коннелли и Беном Уишоу «Плохое поведение» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Ткачевы на связи», премьера (16+)
Комедия о семейных ценностях и близости, которым не страшны расстояния в сотни километров. Ткачевы оказываются разбросаны по разным городам: мама (Инга Оболдина) и папа (Андрей Федорцов) в разводе живут в Екатеринбурге, одна дочь Наташа (Марина Васильева) уехала в Москву работать архитектором, другая Надя (Дарья Руденок) — вышла замуж и перебралась в крошечный Ирбит в Свердловской области. В касте сериала также Максим Лагашкин, Никита Павленко и Артур Бесчастных.
С 10 июня ТНТ, Premier
Фильм «Нелюбимка» (16+)
Документальный проект о пути к славе уральского певца NILETTO показывали на Московском кинофестивале в этому году. Режиссер-дебютант Станислав Сорокин разбирается, как песня «Любимка» стала хитом, а также почему за успехом музыканта последовало его выгорание.
С 12 июня, Kion
Сериал «Пацаны» / The Boys, 4 сезон (18+)
Продолжение сатирической истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец»), спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих, а подвиги совершают только ради рекламных контрактов.
Интрига четвертого сезона строится вокруг найденного Бутчером (как раз Урбан) смертельного вируса. Он хочет использовать его, чтобы раз и навсегда избавиться от людей со сверхпособностями. Этому пытается помешать его заклятый враг Хоумлендер (Энтони Старр), обновивший команду.
С 13 июня, Prime Video
Сериал «Бриджертоны» / Bridgerton, 2 часть 3 сезона (18+)
Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства продолжается. В первом сезоне речь шла о матримониальных и прочих переживаниях Дафны Бриджертон, во втором — главным героем стал ее старший брат Энтони, который тоже женился. В третьем поиском пары занимается Пенелопа Фезерингтон (Никола Кохлан). Она давно влюблена в Колина Бриджертона (Люк Ньютон), который считает их просто друзьями. Но (спойлер!) во второй части сезона все поменяется — настолько, что открывается он секс-сценой героев почти на шесть минут.
С 13 июня (вторая часть сезона), Netflix
Сериал «Презумпция невиновности» / Presumed Innocent, премьера (18+)
Детективный триллер с Джейком Джилленхолом создал шоураннер «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, а спродюсировал Джей Джей Абрамс. Сериал основан на бестселлере писателя и юриста Скотта Туроу, который уже экранизировали в 1990-х. Тогда главную роль играл Харрисон Форд.
Окружной прокурор Расти Сабич заводит тайный роман со своей коллегой Каролин (Ренате Реинсве, звезда «Худшего человека на свете»). Внезапно девушку убивают, а он вынужден врать о характере их отношений, чтобы спасти брак. Так он становится главным подозреваемым в деле о ее смерти.
С 14 июня, Apple TV+
Сериал «Кошмары и мечты» /Joko Anwar's Nightmares and Daydreams, премьера (18+)
Индонезийский сай-фай-альманах снял самый известный за пределами страны режиссер Джоко Анвар. Про проект пока сообщается не так много. В его описании на Netflix рассказывается, что речь пойдет об обычных людях, которые столкнутся со странными явлениями, дающими ключ к происхождению мира. В сериале будет семь эпизодов-историй.
С 14 июня, Netflix
Фильм «Плохое поведение» / Bad Behaviour (18+)
Комедия с Дженнифер Коннелли и Беном Уишоу — режиссерский дебют дочери Джейн Кэмпион Элис Энглерт («Прекрасные создания»). Прославившаяся с детства голливудская звезда Люси отправляется на ретрит в лесу. Но долгожданное просветление (или хотя бы перезагрузка) под руководством локального гуру Илона так и не происходит, а отношения с дочерью-каскадером Дилан (ее играет сама Энглерт) становятся все запутаннее.
С 14 июня, iTunes, Prime Video
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