Об истории группы «Иванушки International» снимут сериал

Об этом на презентации фильма «Тур с «Иванушками»» рассказал солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов. «Три сезона намечено. Делюсь маленьким секретом», — рассказал он. Согласно информации журналистов, сериал может выпустить онлайн-кинотеатр Kion — где 20 июня появится документальная лента.

Сериал об «Иванушках International» станет уже не первым проектом, рассказывающим историю популярных в 90-х коллективов. В данный момент ведутся съемки проекта о группе «Комбинация». В ней снимаются Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Павел Прилучный и Дарья Руденок. Также «Студия Чеховъ» планирует снять биографический фильм «Хой» о панк-группе «Сектор газа» и ее лидере Юрии Клинских.

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