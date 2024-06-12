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Кино и сериалы

Об истории группы «Иванушки International» снимут сериал

Роли певцов будут играть молодые актеры. Проект расскажет о становлении группы, начиная с 1994 года и до появления в коллективе Кирилла Туриченко в 2013 году.

Screenshot Matvey Music/YouTube

Об этом на презентации фильма «Тур с «Иванушками»» рассказал солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов. «Три сезона намечено. Делюсь маленьким секретом», — рассказал он. Согласно информации журналистов, сериал может выпустить онлайн-кинотеатр Kion — где 20 июня появится документальная лента.

Сериал об «Иванушках International» станет уже не первым проектом, рассказывающим историю популярных в 90-х коллективов. В данный момент ведутся съемки проекта о группе «Комбинация». В ней снимаются Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Павел Прилучный и Дарья Руденок. Также «Студия Чеховъ» планирует снять биографический фильм «Хой» о панк-группе «Сектор газа» и ее лидере Юрии Клинских.

В ожидании премьеры предлагаем вам прочесть нашу подборку сериальных новинок июня. Уверены, вы точно найдете, что посмотреть этим летом.

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