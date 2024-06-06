«Дом Дракона», «Медведь» и «Чистые»: лучшие сериалы июня 2024-го

Долгожданное продолжение саги «Дом Дракона», новый сезон «Медведя» с Джереми Алленом Уайтом, эротическая драма про секс-работниц Серебряного века «Чистые», а также сатира «Пацаны», триллер «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом и детективный проект «Аколит» из вселенной «Звездных войн» — рассказываем о главных сериалах первого месяца лета.
«Денискины рассказы», премьера (6+)
Для всех, кто не читал в детстве «Денискины рассказы», «Кинокомпания братьев Андреасян» сняла сериал. Режиссером проекта выступил Артем Драгунский — внук автора книги Виктора Драгунского, посвятившего сборник своему сыну Денису. В основу сценария вошли рассказы «Похититель собак», «Чики-брык», «Расскажите мне про Сингапур», «Человек с голубым лицом», «Англичанин Павля».
Сюжет разворачивается как в наше время, так и в СССР 70 лет назад. Дедушка Денис Викторович, присматривая за активным шестилетним внуком Денисом, понимает, что по характеру они очень похожи. И начинает рассказывать ему истории из своего советского детства.
С 1 июня, Kion, Premier, Wink, «Иви»
«Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown, 3 сезон (18+)
Криминальная драма с Джереми Реннером в роли главы семейного клана Макласки, неофициально управляющего всем захолустным городом Кингстаун. У его героя даже прозвище «Мэр». Но это так себе владения — единственная градообразующая отрасль тут исправительная колония. В новом сезоне хрупкий баланс в городе будет нарушать новый игрок — русская мафия.
Сценарий сериала о безысходной жизни в провинции написал автор «Ветреной реки» и «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан, а помогал ему исполнитель одной из главных ролей — Хью Диллон.
Со 2 июня, Paramount+
«Аколит» / The Acolyte, премьера (18+)
Еще один сериал из бесконечно расширяющейся франшизы «Звездных войн». Действие на этот раз происходит за сотню лет до событий «Скрытой угрозы» (первого эпизода) и рождения Энакина Скайуокера. В Галактической Республике вроде бы царит мир и покой, но кто-то убивает могущественную джедайку Индару (Кэрри-Энн Мосс). Подозрение падает на экс-падаванку Оши (Амандла Стенберг). Разыскивать девушку отправляются ее бывший учитель Сол (Ли Джон-джэ), его новая ученица Джеки (Дафни Кин) и молодой рыцарь Йорд (Чарли Барнетт).
Детективный проект придумала Лесли Хэдланд — создательница «Жизней матрешки». Она же сняла первые две серии и подбирала сценарную команду — при этом так, чтобы в ней не было фанатов «Звездных войн».
С 4 июня, Disney+
«На автомате», премьер (18+)
Обладатель главного приза «Кинотавра» режиссер Борис Акопов («Бык») сменил жанр криминальной драмы на криминальную же, но комедию. «На автомате» — история двух братьев-тинейджеров: витающего в облаках поэта Ромы (Слава Копейкин, сыгравший Турбо из «Слово пацана») и крепко стоящего на земле айтишника Жени (Денис Косиков). Они находят склад с оружием и решают заработать легкие деньги — продать его через даркнет. Но, конечно, это оказывается не так просто.
В сериале также снялись Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Иван Добронравов и Максим Стоянов.
С 5 июня, «Кинопоиск», Wink
«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth, 3 сезон (18+)
Фэнтези о мире будущего, где рождаются люди-гибриды, основан на серии комиксов Джеффа Лемира. Их главный герой — трогательный мальчик с оленьими рогами Гас (Кристиан Конвери), который получил прозвище Сладкоежка. Третий сезон будет для сериала финальным — в нем протагонист отправится вместе с друзьями на Аляску на поиски мамы. Спродюсировали проект Роберт Дауни-мл и его жена Сьюзан.
С 6 июня, Netflix
«Стать Карлом Лагерфельдом» / Becoming Karl Lagerfeld, премьера (18+)
Биографический сериал-оммаж немецкому дизайнеру — Лагерфельда тут играет Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки», «Гуд бай, Ленин!»). Действие стартует в 1970-х, когда Карл решает стать самым известным кутюрье в мире и превзойти Ив Сен-Лорана (Арно Валуа). В проекте также появятся иконы ХХ века — от Марлен Дитрих (Сунньи Меллес) до Энди Уорхола (Пол Спера). (Хотя мы, конечно, ждем, будет ли Шуппет и кто ее сыграет!)
Режиссером байопика стали Жером Салль («Одиссея») и Одри Эструго («Supreme: Бунтарский рэп»).
С 7 июня, Hulu
«Иерархия» / Hairaki, премьера (18+)
Дорама в духе испанской «Элиты», ставшей хитом Netflix. Речь в сериале также идет о школе — при этой самой престижной в Южной Корее. Сюда переводится новичок с независимыми суждениями (Ли Чхэ-мин), вскоре он начинает враждовать с местной звездой (Ким Джэ-вон). В конфликт также втягиваются и другие ученики. Снял янг-эдалт-проект Пэ Хен-джин («Алхимия душ», «Болтун»).
С 7 июня, Netflix
«Ткачевы на связи», премьера (16+)
Комедия о семейных ценностях и близости, которым не страшны расстояния в сотни километров. Ткачевы оказываются разбросаны по разным городам: мама (Инга Оболдина) и папа (Андрей Федорцов) живут в Екатеринбурге, одна дочь Наташа (Марина Васильева) уехала в Москву работать архитектором, другая Надя (Дарья Руденок) — вышла замуж и перебралась в крошечный Ирбит в Свердловской области.
В касте сериала также Максим Лагашкин, Никита Павленко и Артур Бесчастных.
С 10 июня ТНТ, Premier
«Пацаны» / The Boys, 4 сезон (18+)
Продолжение сатирической истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец»), спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих, а подвиги совершают только ради рекламных контрактов.
Интрига четвертого сезона строится вокруг найденного Бутчером (как раз Урбан) смертельного вируса. Он хочет использовать его, чтобы раз и навсегда избавиться от людей со сверхпособностями. Этому пытается помешать его заклятый враг Хоумлендер (Энтони Старр), обновивший команду.
С 13 июня, Prime Video
«Презумпция невиновности» / Presumed Innocent, премьера (18+)
Детективный триллер с Джейком Джилленхолом создал шоураннер «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, а спродюсировал Джей Джей Абрамс. Сериал основан на бестселлере писателя и юриста Скотта Туроу, который уже экранизировали в 1990-х. Тогда главную роль играл Харрисон Форд.
Окружной прокурор Расти Сабич заводит тайный роман со своей коллегой Каролин (Ренате Реинсве, звезда «Худшего человека на свете»). Внезапно девушку убивают, а он вынужден врать о характере их отношений, чтобы спасти брак. Так он становится главным подозреваемым в деле о ее смерти.
С 14 июня, Apple TV+
«Кошмары и мечты» /Joko Anwar's Nightmares and Daydreams, премьера (18+)
Индонезийский сай-фай-альманах снял самый известный за пределами страны режиссер Джоко Анвар. Про проект пока сообщается не так много. В его описании на Netflix рассказывается, что речь пойдет об обычных людях, которые столкнутся со странными явлениями, дающими ключ к происхождению мира. В сериале будет семь эпизодов-историй.
С 14 июня, Netflix
«Дом Дракона» / House of the Dragon, 2 сезон (18+)
Приквел «Игры престолов» — действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального проекта: за власть тут борются внутри дома Таргариен. В продолжении старший сын Рейниры Джекейрис (Гарри Коллетт) будет искать поддержки Старков, а принц Деймон (Мэтт Смит) постарается захватить Харренхолл. Параллельно Алисента (Оливия Кук) попытается приструнить своего наследника Эйгона (Том Глинн-Карни).
Шоураннером второго сезон остался Райан Кондал, а вот Мигель Сапочник, отвечавший за съемки, из команды выбыл, сохранив пост исполнительного продюсера. В проекте на этот раз будет восемь эпизодов (в первом было десять).
С 16 июня, HBO
«Отель „Кокаин“» / Hotel Cocaine, премьера (18+)
Криминальный триллер, в команде которого профессионал проектов про запрещенные вещества — режиссер Гильермо Наварро («Нарко», «Крестная мать кокаина»). Речь в сериале идет о войнах наркобаронов в Майми 1970-х. Эпоха показывается через историю одного конкретного человека — кубинца Романа Компте (Дэниэл Пино), который вместе с семьей переезжает в Америку. Здесь он становится секретным агентом ЦРУ и параллельно работает менеджером дорогого отеля, считающегося у наркокартелей нейтральной территорией.
С 16 июня, MGM+
«Моя леди Джейн» / My Lady Jane, премьера (18+)
Сериал в жанре альтернативной истории переосмысляет жизнь Джейн Грей. Реальная Джейн правила Англией в 1553 году девять дней, а спустя полгода была обезглавлена. Ей было всего 16 лет.
Создатели проекта фантазируют (в жанре комедии!), как могла бы сложиться жизнь девушки (ее играет Эмили Бейдер), если бы все произошло немного иначе. Джейн здесь флиртует с Гилфордом Дадли (Эдвард Блюмель из «Сексуального просвещения» и «Убивая Еву») и погружается в придворные интриги. Среди авторов «Моей леди Джейн» — Джеми Бэббит («Жизнь матрешки», «Удивительная мисси Мейзел»).
С 24 июня, Amazon Prime Video
«Чистые», премьера (18+)
Эротическая драма про женскую эмансипацию в версии режиссера Николая Хомерики и сценариста Александра Родионова. В Петербурге начала ХХ века воспитанницы жестокой Матушки (Виктория Исакова) работают в подпольном публичной доме. Вокруг — декаданс и закат империи, а ангелоподобная Стеша (Диана Милютина) и решительная Ксения (Софья Синицына) пытаются среди этого всего не только выжить, но и остаться чистыми душой. В касте проекта также Федор Бондарчук, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн. Костюмы придумывала Надежда Васильева («Брат», «По щучьему велению»).
С 24 июня, Wink
«Земля женщин» / Land of Women, премьера (18+)
Драмеди с Евой Лонгорией в главной роли. Она играет жительницу Нью-Йорка Галу, которая вынуждена бежать из Америки вместе с матерью Джулией (муза Альмодовара Кармен Маура) и дочерью-подростком. Ее муж попал в неприятности — и исчез. Женщины решают спрятаться от преследующих их преступников в Испании. Сняли проект Карлос Седес и Хакобо Мартинес, оба работавшие над «Гранд Отелем».
С 26 июня, Apple TV+
«Медведь» / The Bear, 3 сезон (18+)
Комедия режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).
Это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В новом сезоне перфекционист от мира общепита оправится от нервного срыва и продолжит еще более яростно требовать от своей команды безупречной работы. Также в продолжении обещают множество звездных камео.
С 27 июня, Hulu
«Суперген» / Supacell, премьера (18+)
Сай-фай-драма о попытках изменить будущее. Жизнь Майкла (Тосин Коул) идеальна: он обеспечен, здоров, а возлюбленная Дионн (Эделайо Эдедайо) согласилась быть его женой. Внезапно он перемещается во времени и узнает, что невеста вскоре погибнет. Чтобы все исправить, он собирает команду людей с суперспособностями. Шоураннером проекта выступил рэпер Rapman, снявший «Темную историю».
С 27 июня, Netflix
«Миля», премьера (18+)
Комедийный сериал про перемену участи придумали режиссер Оксана Мафагел и стендап-комик Елизавета Варвара Аранова, вместе работавшие над «Мне плевать, кто вы». Это история бывшей содержанки Мили (Карина Зверева). Накануне 40-летия ее бросает спонсор, тогда она решает зарабатывать сама, переквалифицировавшись в блогеры. Чтобы набрать миллионов подписчиков, она нанимает двух 20-летних помощниц — сценаристку Варю (Ясмина Омерович) и продюсера Ксюшу (Елизавета Кононова). И результат ее нужен уже через месяц.
Okko, июнь
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