«Дом Дракона», «Медведь» и «Чистые»: лучшие сериалы июня 2024-го

«Денискины рассказы», премьера (6+)

Для всех, кто не читал в детстве «Денискины рассказы», «Кинокомпания братьев Андреасян» сняла сериал. Режиссером проекта выступил Артем Драгунский — внук автора книги Виктора Драгунского, посвятившего сборник своему сыну Денису. В основу сценария вошли рассказы «Похититель собак», «Чики-брык», «Расскажите мне про Сингапур», «Человек с голубым лицом», «Англичанин Павля».

Сюжет разворачивается как в наше время, так и в СССР 70 лет назад. Дедушка Денис Викторович, присматривая за активным шестилетним внуком Денисом, понимает, что по характеру они очень похожи. И начинает рассказывать ему истории из своего советского детства.

С 1 июня, Kion, Premier, Wink, «Иви»