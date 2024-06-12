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Кино и сериалы

Еще больше безумия и призраков прошлого: вышел тизер второго сезона «Аркейна»

Netflix показал новые кадры продолжения (и одновременно окончания) сериала о героях игры League of Legends. Премьера назначена на ноябрь этого года.

В продолжении конфликт между городами Пилтовер и Заун обостряется, приводя к новой волне насилия и интриг. Сестры Ви и Джинкс продолжают свою ожесточенную борьбу, сталкиваясь с новыми врагами и внутренними демонами. Между тем таинственные силы из прошлого начинают влиять на настоящее, угрожая изменить судьбы всех героев. Об этом говорится в синопсисе второго сезона.

Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл и Кэти Люн вернулись к своим ролям Вай, Джинкс и Кейтлин Кирамман в английской озвучке.

«Аркейн» — это первый анимационный сериал, действие которого разворачивается во вселенной игры League of Legends. Его премьера состоялась 6 ноября 2021 года. Тогда первые серии быстро обрели популярность и обошли в мировом чарте стрим-сервиса южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Сериал был принят и киносообществом, получив  три «Эмми».

В ожидании премьеры предлагаем вам прочесть нашу подборку новинок, которые можно посмотреть в этот выходной. 

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