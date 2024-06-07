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Кино и сериалы

Спин-офф «Звездных войн», Лагерфельд и Хэтэуэй против Честейн: Что смотреть дома на этой неделе

Детектив из вселенной «Звездных войн» «Аколит», триллер о родительстве с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй «Материнский инстинкт», биографический проект-оммаж «Стать Карлом Лагерфельдом» с Даниэлем Брюлем в заглавной роли, а также драма-бенефис Елены Яковлевой «Свет» и музыкальная сказка «Летучий корабль» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

кадр из фильма

Фильм «Материнский инстинкт» / Mothers' Instinct (18+)

Параноидальный психологический триллер с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй. Соседки и подруги Элис и Селин воспитывают сыновей-ровесников. Когда один из мальчиков погибает, дружба превращается во взаимное недоверие и подозрения. Снял фильм оператор «Мальчика в полосатой пижаме» и «Одного дня» Бенуа Деломма, для которого это дебют в режиссуре.

Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Premier, Kion

«Кинокомпания братьев Андреасян»

Сериал «Денискины рассказы», премьера (6+)

Для всех, кто не читал в детстве «Денискины рассказы», «Кинокомпания братьев Андреасян» сняла сериал. Режиссером проекта выступил Артем Драгунский — внук автора книги Виктора Драгунского, посвятившего сборник своему сыну Денису. В основу сценария вошли рассказы «Похититель собак», «Чики-брык», «Расскажите мне про Сингапур», «Человек с голубым лицом», «Англичанин Павля».  

Сюжет разворачивается как в наше время, так и в СССР 70 лет назад. Дедушка Денис Викторович, присматривая за активным шестилетним внуком Денисом, понимает, что по характеру они очень похожи. И начинает рассказывать ему истории из своего советского детства.

С 1 июня, Kion, Premier, Wink, «Иви»

Paramount+

Сериал «Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown, 3 сезон (18+)

Криминальная драма с Джереми Реннером в роли главы семейного клана Макласки, неофициально управляющего всем захолустным городом Кингстаун. У его героя даже прозвище «Мэр». Но это так себе владения — единственная градообразующая отрасль тут исправительная колония. В новом сезоне хрупкий баланс в городе будет нарушать новый игрок — русская мафия.

Сценарий сериала о безысходной жизни в провинции написал автор «Ветреной реки» и «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан, а помогал ему исполнитель одной из главных ролей — Хью Диллон.

Со 2 июня, Paramount+

Disney+

Сериал «Аколит» / The Acolyte, премьера (18+)

Еще один сериал из бесконечно расширяющейся франшизы «Звездных войн». Действие на этот раз происходит за сотню лет до событий «Скрытой угрозы» (первого эпизода) и рождения Энакина Скайуокера. В Галактической Республике вроде бы царит мир и покой, но кто-то убивает могущественную джедайку Индару (Кэрри-Энн Мосс). Подозрение падает на экс-падаванку Оши (Амандла Стенберг). Разыскивать девушку отправляются ее бывший учитель Сол (Ли Джон-джэ), его новая ученица Джеки (Дафни Кин) и молодой рыцарь Йорд (Чарли Барнетт).

Детективный проект придумала Лесли Хэдланд — создательница «Жизней матрешки». Она же сняла первые две серии и подбирала сценарную команду — при этом так, чтобы в ней не было фанатов «Звездных войн».

С 4 июня, Disney+ 

«Кинопоиск»

Сериал «На автомате», премьер (18+)

Обладатель главного приза «Кинотавра» режиссер Борис Акопов («Бык») сменил жанр криминальной драмы на криминальную же, но комедию. «На автомате» — история двух братьев-тинейджеров: витающего в облаках поэта Ромы (Слава Копейкин, сыгравший Турбо из «Слово пацана») и крепко стоящего на земле айтишника Жени (Денис Косиков). Они находят склад с оружием и решают заработать легкие деньги — продать его через даркнет. Но, конечно, это оказывается не так просто.

В сериале также снялись Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Иван Добронравов и Максим Стоянов. 

С 5 июня, «Кинопоиск», Wink 

кадр из фильма

Фильм «Марс Экспресс» / Mars Express (18+)

Аниме и киберпанк французской студии Everybody On Deck (сериал «Последний человек») из программы Каннского кинофестиваля прошлого года. Действие мультфильма, как несложно догадаться по названию, разворачивается на Марсе в 2200 году. Частный сыщик Алин Руби и его напарник, андроид Карлос Ривьера, разыскивают студентку-хакера. Она смогла написать код, снимающий с роботов этические заперты (в том числе про невозможность причинить вред людям). Но все в расследовании оказывается намного запутаннее. Режиссер проекта — Жереми Перен, как раз работавший над «Последним человеком».   

С 5 июня, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Premier, Kion

кадр из фильма

Фильм «Летучий корабль» (6+)

Фэнтези-мюзикл Ильи Учителя («Стрельцов») по мотивам мультфильма Гарри Бардина теперь доступен и в онлайне. Царь (Леонид Ярмольник) мечтает выдать дочь Забаву (Ксения Трейстер) за француза Поля (Андрей Бурковский), но она «не хочет-не хочет по расчету, а хочет-хочет по любви». Например, выйти за простого матроса Ивана (Александр Метелкин), готового построить Летучий корабль, чтобы упорхнуть с ней.

Также в касте — Федор Добронравов, Полина Гагарина, Анна Уколова и Сергей Гармаш в роли Водяного, с которым «никто не водится».

С 6 июня, Okko, Wink, Kion, «Иви»

кадр из фильма

Фильм «Свет» (18+)

Драма-бенефис Елены Яковлевой получила на кинофестивале в Выборге приз как лучший фильм. Накануне 60-летия соцработница Татьяна осмысляет свою нынешнюю жизнь, которая стала искуплением за ошибки юности. Но те все равно афтершоками настигают ее в дне сегодняшнем. Яковлеву в молодости играет филигранная актриса Дарья Коныжева («Фрау», «Доктор Лиза»). Снял картину Антон Колмеец, один из сценаристов «Чик».

С 6 июня, «Кинопоиск», Wink

Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth, 3 сезон (18+)

Фэнтези о мире будущего, где рождаются люди-гибриды, основан на серии комиксов Джеффа Лемира. Их главный герой — трогательный мальчик с оленьими рогами Гас (Кристиан Конвери), который получил прозвище Сладкоежка. Третий сезон будет для сериала финальным — в нем протагонист отправится вместе с друзьями на Аляску на поиски мамы. Спродюсировали проект Роберт Дауни-мл и его жена Сьюзан.

С 6 июня, Netflix

Сериал «Стать Карлом Лагерфельдом» / Becoming Karl Lagerfeld, премьера (18+)

Биографический сериал-оммаж немецкому дизайнеру — Лагерфельда тут играет Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки», «Гуд бай, Ленин!»). Действие стартует в 1970-х, когда Карл решает стать самым известным кутюрье в мире и превзойти Ив Сен-Лорана (Арно Валуа). В проекте также появятся иконы ХХ века — от Марлен Дитрих (Сунньи Меллес) до Энди Уорхола (Пол Спера). (Хотя мы, конечно, ждем, будет ли Шуппет и кто ее сыграет!) 

Режиссером байопика стали Жером Салль («Одиссея») и Одри Эструго («Supreme: Бунтарский рэп»).

С 7 июня, Hulu 

Сериал «Иерархия» / Hairaki, премьера (18+)

Дорама в духе испанской «Элиты», ставшей хитом Netflix. Речь в сериале также идет о школе — при этой самой престижной в Южной Корее. Сюда переводится новичок с независимыми суждениями (Ли Чхэ-мин), вскоре он начинает враждовать с местной звездой (Ким Джэ-вон). В конфликт также втягиваются и другие ученики. Снял янг-эдалт-проект Пэ Хен-джин («Алхимия душ», «Болтун»).            

С 7 июня, Netflix 

кадр из фильма

Фильм «Всемирный потоп» / The End We Start From (18+)

Провокационная антиутопия с библейскими мотивами и Джоди Комер, Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают») и Бенедиктом Камбербэтчем в касте. Дождь, не прекращаясь, льет уже много месяцев. Женщина (да, имени у героини нет) пытается спасти своего новорожденного ребенка. Она понимает, что может положиться только на другую молодую мать, но не на мужчину-партнера. Фильм Махалии Бело показывали на кинофестивале в Торонто в прошлом году.    

Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви»

кадр из фильма

Фильм «Паб “Старый дуб“» / The Old Oak (18+)

Драму британского классика социального кино Кена Лоуча показывали на Каннском кинофестивале в 2023-м. Там она была отмечена особым упоминанием экуменического (христианского) жюри.

Владелец паба «Старый дуб» Ти Джей Баллантайн (Дэйв Тернер) еле сводит концы с концами — шахта в его небольшом городе давно закрылась и жителей практически не осталось. В опустевшие дома вселяются беженцы из Сирии, чему не слишком рады немногие оставшиеся местные. Баллантайн один из немногих проявляет дружелюбие, в том числе к фотографу Яре (Эбла Мари).

Уже вышел, Prime Video,  Apple TV+, Netflix

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Рубрика:
Что смотреть дома

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