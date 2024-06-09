Netflix создаст отдельный фильм про планктона из «Губки Боба»

В картине мир Планктона переворачивается с ног на голову, когда его план мирового господства срывается. В мультсериале герой управляет рестораном «Чам Баккет» вместе с Карен — компьютером, который служит ему помощником и женой. Об этом говорится в синопсисе картины, опубликованном изданием Deadline.

Сообщается, что режиссером проекта выступил Дейв Нидэм , а сценарий написали Марк Чеккарелли и Винсент Уоллер. Роли на английском языке озвучат Мистер Лоренс, Джилл Талли, Том Кенни, Билл Фагербакке, Кэролин Лоренс, Клэнси Браун и Роджер Бампасс.

«Союзмультфильм» создаст вселенную русских супергероев. Над ней работают писатели Сергей Лукьненко и Сергей Волков. Проект получил черновое название «Орден Алой звезды». Он подразумевает создание фильмов, анимации и игр.