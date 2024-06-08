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Кино и сериалы

«Союзмультфильм» создаст вселенную русских супергероев

Над ней работают писатели Сергей Лукьненко и Сергей Волков. Проект получил черновое название «Орден Алой звезды». Он подразумевает создание фильмов, анимации и игр.

Shutterstock.com

На основе созданной вселенной можно разрабатывать новые литературные произведения, серию игровых фильмов, полнометражные анимационные картины, компьютерные игры, различную лицензионную продукцию, заявляют создатели. Во франшизе появятся известные ученые и исследователи, фольклорные и анимационные образы: Тимур, Айя (Хозяйка Медной горы), Левша, Аэлита, Василиса, Семен Дежнев, инженер Гарин, Ихтиандр и другие. Вселенная также основана на произведениях Алексея Толстого и Александра Беляева. 

«Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом, за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе», — заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева во время пресс-конференции на ПМЭФ — 2024.

Ранее мы рассказывали о том, что «Союзмультфильм» выпустит полнометражный мультфильм «Формула воды». Действие ленты развернется на постапокалиптической планете, которая практически полностью покрыта океаном.

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