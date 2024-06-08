«Союзмультфильм» создаст вселенную русских супергероев

На основе созданной вселенной можно разрабатывать новые литературные произведения, серию игровых фильмов, полнометражные анимационные картины, компьютерные игры, различную лицензионную продукцию, заявляют создатели. Во франшизе появятся известные ученые и исследователи, фольклорные и анимационные образы: Тимур, Айя (Хозяйка Медной горы), Левша, Аэлита, Василиса, Семен Дежнев, инженер Гарин, Ихтиандр и другие. Вселенная также основана на произведениях Алексея Толстого и Александра Беляева.

«Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом, за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе», — заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева во время пресс-конференции на ПМЭФ — 2024.

Ранее мы рассказывали о том, что «Союзмультфильм» выпустит полнометражный мультфильм «Формула воды». Действие ленты развернется на постапокалиптической планете, которая практически полностью покрыта океаном.