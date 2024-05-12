Netflix запустит реалити-шоу по по «Вилли Вонке»

О чем именно будет шоу, пока неизвестно. Для разработки концепции Netflix обратился к множеству продюсерских компаний, включая тех, что работали над «American Idol», «Игрой в кальмара: вызов», «Bullsh*t: The Game Show» и «Snack vs. Chef», пишет Deadline.

Ранее Netflix приобрел права на каталог произведений Роальда Даля. Так, в прошлом году на стриминге вышли четыре короткометражных фильма по произведениям писателя. Один из них — «Чудесная история Генри Шугара» — получил «Оскар».

В ожидании этого шоу предлагаем вам прочесть нашу подборку новинок, которые можно посмотреть дома в последний выходной.