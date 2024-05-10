Вышел трейлер мультфильма по популярной настолке «Взрывные котята»

По сюжету кот-Бог в рамках реабилитации переезжает в неблагополучную семью и пытается решить их проблемы, но в итоге проводит много времени в погонях за лазерными указками. Соседом героя оказывается его заклятый враг Антихрист, тоже ставший домашним котом.

Производством сериала занимается компания Bandera Entertainment, основанная создателем «Бивиса и Баттхеда» и «Царя горы» Майком Джаджем и продюсером американского «Офиса» и «Парков и зон отдыха» Грегори Дэниелсом. Шоураннерами анимационного шоу выступают Шейн Косаковски и создатель настолки Мэттью Инман. Премьера назначена на июль.

В ожидании выхода картины предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой новинок, которые можно посмотреть на длинных выходных.