Netflix снимет сериал по «Скуби-Ду»

Сценаристами нового шоу выступили Джош Аппелбаум («Миссия невыполнима: Протокол Фантом») и Скотт Розенберг («Воздушная тюрьма», «Фанатик», «Угнать за 60 секунд»). Также в качестве продюсеров над проектом работают Грег Берланти («Стрела», «Флеш»), Сара Шехтер («Супергерл», « Бэтвумен») и Ли Лондон Редман («Мертвые мальчики-детективы»). Об этом сообщает Variety.

Точные детали сюжета держатся в секрете. Напомним, что мультфильм «Скуби-Ду» впервые вышел на экраны в 1969 году. В начале 00-х на экраны вышли первые адаптации мультфильма — «Скуби-Ду» (2002) и «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе» (2004).

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