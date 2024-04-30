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Кино и сериалы

Netflix снимет сериал по «Скуби-Ду»

Сценарий будет приближен к оригинальному мультсериалу Hanna-Barbera. Хронометраж каждой серии составит один час. Продюсированием адаптации займется студия Warner Bros. Television.

Halyna Bihus / Shutterstock.com

Сценаристами нового шоу выступили Джош Аппелбаум («Миссия невыполнима: Протокол Фантом») и Скотт Розенберг («Воздушная тюрьма», «Фанатик», «Угнать за 60 секунд»). Также в качестве продюсеров над проектом работают Грег Берланти («Стрела», «Флеш»), Сара Шехтер («Супергерл», « Бэтвумен») и Ли Лондон Редман («Мертвые мальчики-детективы»). Об этом сообщает Variety.

Точные детали сюжета держатся в секрете. Напомним, что мультфильм «Скуби-Ду» впервые вышел на экраны в 1969 году. В начале 00-х на экраны вышли первые адаптации мультфильма — «Скуби-Ду» (2002) и «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе» (2004). 

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