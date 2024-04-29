Вышел тизер фильма «Муфасса: Король лев»

Фильм представляет собой легенду о Муфасе, которую мандрил Рафики рассказывает юной львице Киаре, дочери Симбы и Налы. В ленте Муфаса предстанет перед зрителями осиротевшим, потерянным и одиноким львенком. Его жизнь переворачивает знакомство с сородичем Такой, наследником королевской династии, который примет будущего короля в свою семью и станет считать своим братом. Зрителям обещают большое путешествие группы неудачников, чьей судьбой станет достижение общей цели и победа над угрожающим и смертельным врагом.

Режиссерское кресло занял Барри Дженкинс, песни для фильма написал Лин-Мануэль Миранда. Как и в фильме по «Королю Льву», Муфасу озвучит Аарон Пьер. Также в касте задействован Мадс Миккельсен, который исполнит роль лидера прайда льва Кироса. Премьера запланирована на 20 декабря.

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