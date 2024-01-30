Аниме «Голубоглазый самурай» — недооцененный бриллиант среди сериалов! Рассказываем, почему его стоит увидеть

Япония, 17 век, период Эдо. Время это было, если оценивать из столетия 21-го, довольно ксенофобское. Страна выбрала политику диктатуры и железного занавеса, никак не контактируя с другими государствами и жестко выдавливая иностранцев. Находиться на территории Японии, если верить историческим статьям, в то время можно было только китайцам и голландцам, но и тем лишь в пределах порта Нагасаки.

Короче говоря, сложно найти более негостеприимный сеттинг для голубоглазой девушки с катаной. Это и есть протагонистка аниме — Мизу, дитя союза японской женщины и европейского мужчины, которая хочет отомстить отцу за свою нелегкую судьбу. Ради осуществления этого плана Мизу с детства тренировалась и втайне от всей Японии стала едва ли не лучшим воином. Путь, впрочем, все равно будет тяжелым даже для ее ловкой руки.

Интрига в том, что Мизу точно не знает, кто именно ее отец — в стране незаконно остались четверо европейцев, любой из которых может им оказаться. Воительница без всякого сожаления решает найти и убить сразу всех, и эта безжалостность — одна из ярчайших характерных черт героини, которая роднит ее, вы не поверите, с ведьмаком Геральтом из Ривии. Тот тоже был склонен решать значительную часть проблем при помощи клинка.