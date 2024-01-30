Аниме «Голубоглазый самурай» — недооцененный бриллиант среди сериалов! Рассказываем, почему его стоит увидеть

О восьмисерийном проекте Netflix «Голубоглазый самурай» вы могли даже не слышать, особенно если не следите за жанром аниме. А зря! Это одно из лучших шоу прошлого года и бриллиант, который можно было не заметить в бурлящем инфопотоке. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов объясняет, почему «Голубоглазый самурай» достоин зрительского внимания.
Япония, 17 век, период Эдо. Время это было, если оценивать из столетия 21-го, довольно ксенофобское. Страна выбрала политику диктатуры и железного занавеса, никак не контактируя с другими государствами и жестко выдавливая иностранцев. Находиться на территории Японии, если верить историческим статьям, в то время можно было только китайцам и голландцам, но и тем лишь в пределах порта Нагасаки.
Короче говоря, сложно найти более негостеприимный сеттинг для голубоглазой девушки с катаной. Это и есть протагонистка аниме — Мизу, дитя союза японской женщины и европейского мужчины, которая хочет отомстить отцу за свою нелегкую судьбу. Ради осуществления этого плана Мизу с детства тренировалась и втайне от всей Японии стала едва ли не лучшим воином. Путь, впрочем, все равно будет тяжелым даже для ее ловкой руки.
Интрига в том, что Мизу точно не знает, кто именно ее отец — в стране незаконно остались четверо европейцев, любой из которых может им оказаться. Воительница без всякого сожаления решает найти и убить сразу всех, и эта безжалостность — одна из ярчайших характерных черт героини, которая роднит ее, вы не поверите, с ведьмаком Геральтом из Ривии. Тот тоже был склонен решать значительную часть проблем при помощи клинка.
Дело в том, что и писатель Анджей Сапковский, и шоураннеры «Голубоглазого самурая» Майкл Грин и Эмбер Ноицуми строят свои сюжеты на образе нелюдимого и всеми презираемого героя-одиночки. Это очень понятный, привлекательный и популярный в культуре архетип, примеров которого можно найти массу: берсерк Гатс, убийца Джон Уик, мандалорец Дин Джарин, Брюс Уэйн и так далее.
Но есть персонаж, на которого Мизу похожа больше всего, — Росомаха из франшизы «Люди Икс». С ним у «Голубоглазого самурая» очевидный коннект — Майкл Грин писал сценарий «Логана» Джеймса Мэнголта, фильма, который до сих пор остается одним из лучших супергеройских боевиков в истории жанра.
Надо отдать создателям должное — образ Мизу они проработали отлично, что выражается даже в мелочах. Например, героиня лезет в подземелье, от света ее факела разбегаются толпы крыс, и одну из них она перерубает мечом просто так. Совершенно необязательный секундный эпизод, который однако добавляет штрихи к портрету. Как и то, с какой легкостью Мизу хватается за меч, — в самом начале первой серии богач в харчевне остается без пальцев из-за своего вздорного характера.
Здесь стоит поговорить об экшене и хореографии боев в кадре. Постановкой драк и трюков занималась Джейн Ву, которая ранее делала то же самое в фильмах Marvel (например, в «Стражах галактики» и сиквеле «Мстителей»). А для более зрелых читателей отметим, что она же работала над мультсериалом «Приключения Джеки Чана».
В «Голубоглазом самурае» бои красивые и напряженные — все потому, что сняты они вживую: графика была нарисована на основе кадров с каскадерами. Это позволило не только сохранить реалистичность происходящего, но и качественно поработать с постановкой, выбрав наиболее эффектные ракурсы. И произошла магия — всегда, когда Мизу хватается за меч, знаешь: дальше будет интересно.
Сама история тоже льется как надо и следить за ней не скучно, хоть сценарий и собран из знакомых всем слагаемых: в противовес серьезной героине дают юморного болтуна Ринго, будет обязательный флешбэк в прошлое Мизу, который объясняет, почему она стала такой, не обойдутся и без кризисной точки, когда все герои рассорятся и расстанутся, чтобы потом вновь сойтись ближе к финалу сезона. И есть, разумеется, антагонист, у которого свои дела, в ходе которых локальная история о мести разрастается до масштабов всей Японии. Небольшой спойлер: за восемь серий Мизу не удается реализовать свой план, но вы, вероятно, и так это понимаете, если слышали, что Netflix уже продлил «Голубоглазого самурая» на второй сезон.
Хотя аниме формально про прошлое, говорит оно с нами и о настоящем. Шоураннеры Майкл Грин и Эмбер Ноицуми в своем шоу очень много внимания уделили феминизму. Причем рассуждают о нем не только через главную героиню (хотя Мизу вынуждена скрывать свой пол и перетягивать грудь тугими повязками до крови), но и других женских персонажей. Например, принцессу Акэми. Ее драма в том, что мужчины вокруг решают, как ей жить и за кого выйти замуж. Лишь к концу сезона она поймет, как обратить это в свою пользу. О гендерном неравенстве говорят и через гейш из публичного дома, многих из которых в секс-работу продали собственные семьи.
Вторая большая тема аниме — расизм. Кроме груди, Мизу вынуждена скрывать и свою расу — те самые голубые глаза она часто прячет за стеклами очков. Но если их по какой-то причине нет, кто-то обязательно скажет, что она уродка, кровь ее не чиста и сам факт ее рождения противоестественен. Это Эмбер Ноицуми перенесла на экран в том числе из своей жизни — у сценаристки мать-европейка и отец-японец. Она сама сталкивалась с дискриминацией из-за якобы «неправильного» происхождения. В какой-то момент Ноицуми задумалась, каково было полукровкам, живущим в период Эдо, — и так получился «Голубоглазый самурай».
Из забавного и очень понятного российскому зрителю — впроброс проговариваемые некоторыми героями мнения о тлетворности западной культуры. В финальной серии императрица и вовсе прямо заключает «Мы больше никогда не поддадимся никакому влиянию с Запада», глядя на охваченный пожаром город. В такие моменты остается лишь удивляться, насколько циклична история.
Ирония в том, что хоть «Голубоглазый самурай» и повествует о стране, которая выбрала самоизоляцию и искоренение всего западного, сам он скроен по вполне себе голливудским правилам, но именно это, вкупе с восточным сеттингом, и позволило шоу завоевать высокие оценки и от критиков, и от простых зрителей. Остается лишь надеяться, что во втором сезоне, где нас, вероятно, ждет смена локации, аниме не растеряет свой стиль.
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