Российские кинотеатры отказываются от проката пиратских версий западных фильмов

«Дюна: Часть вторая», который за последние два месяца чаще всего нелегально показывали в десятках кинотеатров Москвы и Петербурга, остался в расписании всего одного несетевого кинотеатра столицы. Об этом сообщает РБК. На 18 апреля в топ-20 самых кассовых фильмов дня в России нет ни одного фильма без официального дистрибьютора или короткометражек, которые фигурировали в качестве официальных показов после пиратских картин. Такие данные приводятся изданием со ссылкой на статистику Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к киносетям с призывом поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания c 18 апреля по 12 мая.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что в российских кинотеатрах покажут ленты-участники Каннского кинофестиваля. Осенью на большие экраны выйдет триллер «Саван» Дэвида Кроненберга.