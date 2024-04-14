В российских кинотеатрах покажут ленты-участники Каннского кинофестиваля

Также в кинотеатрах зрители смогут посмотреть фильм открытия «Второй акт» Кантена Дюпье. В нем героиня Леи Сейду хочет познакомить своего возлюбленного с отцом, но молодой человек пытается избавиться от девушки, бросив ее в объятия своего друга.

Компания A*One привезет в Россию сразу две картины с фестиваля — комедию с элементами ужаса «Женщины с балкона» француженки Ноэми Мерлан и драму «Арманд» норвежца Хальвдана Ульмана Тенделя.

Напомним, что в основной конкурс попал новый фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». Также за «Золотую пальмовую ветвь» будут бороться еще 18 фильмов, включая «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса и «Анора» Шона Бейкера с Юрой Борисовым.