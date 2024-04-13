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Кино и сериалы

Федор Бондарчук, Рузиль Минекаев, Александр Петров и Марк Эйдельштейн снимутся в музыкальной сказке «Буратино»

Кинокомпания «Водород 2011» начала работу над экранизацией известного произведения. Режиссером проекта выступает Игорь Волошин, а сценарий проекта пишет Андрей Золотарев.

MSCT Pics / Shutterstock.com

На питчинге «Фонда Кино» студия также озвучила актерский состав картины. Главный герой — Буратино — будет куклой, полностью выполненной с помощью компьютерной графики. Его роль в специальном мокап-костюме исполнит 13-летняя актриса Виталия Корниенко из новых серий «Папиных дочек». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Папу Карло сыграет Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, кота Базилио и лису Алису — Александр Петрови Виктория Исакова. Звезде «Слова пацана» Рузилю Минекаеву досталась роль Арлекина. А Карабасом Барабасом выступит Федор Бондарчук. 

Авторы заявляют, что это будет знакомая история сказочного героя, его папы Карло и их друзей. Жанр фильма прописан как «семейное приключенческое кино». Сейчас уже началось строительство декораций. Съемки картины начнутся во второй половине лета. Выпустить ленту планируют к концу 2025 года

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