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Кино и сериалы

«Угадай кто»: появился трейлер фильма о приключениях дятла Вуди Вудпекера

Netflix выложил видео будущей ленты «Вуди Вудпекер отправляется в лагерь» о приключениях знаменитого дятла. Картина совмещает в себе натурные съемки и реальных актеров с анимацией.

По сюжету после изгнания из леса Вуди находит новый дом в детском лагере Ву-Ху, который грозится закрыть инспектор. В трейлере можно услышать фирменный смех персонажа и отрывки с его выходками. В ленте также появятся персонажи Базз Баззард и морж Уолли Уолрус.

Режиссером фильма выступил известный по сериалам «История Райли» и «Жизнь Харли» Джонатан Розенбаум, сценарий написали Кори Эдвардс, Джим Мартин и автор картины «Лжец, лжец» Стивен Мазур. Вуди озвучил канадский актер Эрик Бауза. Фильм будет доступен 12 апреля.

В ожидании выхода фильма предлагаем вам ознакомится с нашей подборкой новинок российских стримингов и ТВ.

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